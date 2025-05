Projeto de Marcenaria Sustentável oferta oficinas gratuitas a população de baixa renda; saiba mais

A indústria cearense Mundo Limpo Reciclados está com inscrições abertas para a oficina gratuita de marcenaria voltada para iniciantes e interessados na área. São ofertadas 40 vagas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará).

O curso será realizado em duas turmas, com 20 vagas em cada, sendo a primeira no próximo sábado (17), e a segunda no dia 24 de maio. As oficinas serão realizadas das 8h às 12h, na sede da Mundo Limpo, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a empresa, as aulas são ministradas por profissionais e ocorrem em uma oficina totalmente equipada, onde os participantes apreenderão técnicas de corte, montagem, acabamento e design, saindo da capacitação preparados para empreender.

As inscrições devem ser feitas pelo perfil do Instagram ou pelo WhatsApp da Mundo Limpo Reciclados, no contato (85) 98224-8260.

Qualificação profissional

A iniciativa faz parte do projeto "Marcenaria para Todos", que ensina técnicas básicas de marcenaria à população de baixa renda utilizando exclusivamente madeira reciclada.

"A madeira que usamos aqui é toda reaproveitada de sobras de produção, de aparas, de pallets quebrados que seriam inutilizados. Ao invés de contribuir para a degradação ambiental, a madeira se torna matéria-prima para um novo futuro sócio-ambiental, gerando novos produtos e novas possibilidades de trabalho e renda para a comunidade", destaca a diretora-executiva da Mundo Limpo, Maria Helena Botelho.

Serviço