Prefeitura de Fortaleza abre seleção para monitores escolares com bolsa de R$ 200; saiba mais

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas para a seleção do Programa Bolsa Nota 10, com inscrições até esta quinta-feira (15). O programa, realizado pela Secretaria Municipal da Educação (SME), é destinado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental focados em atuar como monitores da equidade, em trabalho no apoio pedagógico em salas de aula.

Conforme detalhes divulgados pela Prefeitura, os selecionados vão atuar com estudantes por meio de atividades em monitorias, recebendo o acompanhamento dos professores das instituições de ensino.

Diversos critérios serão utilizados para a seleção, entre eles o desempenho acadêmico, a frequência escolar e as habilidades de liderança, conforme as informações dispostas no edital.

Segundo os pilares do programa, o objetivo seria potencializar o conhecimento dos alunos, assim como reforçar as ações pedagógicas e os projetos das unidades escolares.

Inscrições e remuneração

As inscrições para a seleção ocorrem apenas de forma presencial, nas secretarias das escolas onde os estudantes já estão matriculados. No local, os candidatos devem preencher a ficha cadastral, apresentar documentação pessoal, levar autorização do responsável legal e, após o processo, comprovar conta-corrente no Banco Santander.

A remuneração será de uma bolsa mensal no valor de R$ 200, que terá vigência até o fim do ano letivo de 2025.

Já o resultado da seleção deve ser divulgado no dia 19 de maio, tanto nas unidades escolares como no site da Secretaria Municipal de Educação (SME).