Sefaz-PE abre vagas para arquitetos, engenheiros e técnicos com salários de até R$ 5,2 mil

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Estado de Pernambuco está com inscrições abertas para um processo simplificado de contratação temporária. A informação é do g1.

O certame conta com salários de R$ 5,2 mil, para as vagas de nível superior, e de R$ 2 mil, para as de nível técnico.

Interessados devem efetuar as inscrições até dia 28 de maio por meio de link disponível no site do governo.

>>> Clique aqui e acesse o edital completo.

Veja também Papo Carreira OAB divulga gabarito definitivo e resultado preliminar da 1º fase do 43º EOU Papo Carreira Prefeitura de Fortaleza abre seleção para monitores escolares com bolsa de R$ 200; saiba mais Papo Carreira Projeto de Marcenaria Sustentável oferta oficinas gratuitas a população de baixa renda; saiba mais Papo Carreira Concurso Arce: relembre horários, o que levar e outras orientações para a prova deste domingo (18)

Ao todo, são sendo ofertadas dez oportunidades de trabalho que se dividem nas áreas de arquitetura, engenharia, edificações e refrigeração.

A seleção tem somente uma etapa de avaliação curricular. Os selecionados atuarão na sede da Gerência Geral Administrativa da Sefaz, no Recife.

Os contratos têm duração de dois anos, que podem ser prorrogados por mais dois anos.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.