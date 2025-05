Concurso SEE MG: edital liberado com mais de 13 mil vagas e salários de até R$ 6,9 mil

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE MG) divulgou edital de concurso público com 13.795 vagas imediatas para cargos de níveis médio/técnico e superior. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado.

A remuneração inicial varia de R$ 1.917,11 a R$ 6.937,06. As contratações serão sob o regime estatutário, que assegura ao servidor a estabilidade após o regime de experiência.

O edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), garantindo condições específicas para realização das provas.

Veja a distribuição de vagas:

Professor de Educação Básica (PEB): 10.170 vagas;

Especialista em Educação Básica (EEB): 1.056 vagas;

Analista Educacional (ANE): 72 vagas;

Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANEIE): 13 vagas;

Analista de Educação Básica (AEB): 357 vagas;

Técnico da Educação (TDE): 38 vagas;

Assistente Técnico de Educação Básica (ATB): 2.089 vagas.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas a partir de 21 de julho até 21 de agosto de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, que é a banca responsável pelo certame. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 21,00 a R$ 33,00, a depender do cargo escolhido.

Podem solicitar isenção da taxa de inscrição os doadores regulares de sangue, candidatos desempregados, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O prazo para solicitação será de 21 a 24 de julho.

Segundo o edital, será possível se inscrever para mais de um cargo, desde que os turnos das provas não sejam os mesmos.

O concurso será realizado por três etapas: prova objetiva, redação e avaliação de títulos. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 28 de setembro de 2025.

