Fies 2025 divulga resultado lista de espera para vagas remanescentes; saiba como consultar

O resultado da lista de espera de vagas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025 já está disponível para consulta pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos têm até o próximo dia 22 de maio para acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e saber se foram contemplados.

O ingresso na lista de espera foi automático para quem se inscreveu e não foi pré-selecionado na chamada única.

Quem for selecionado na lista de espera deverá ir até a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior escolhida em até dois dias úteis após a seleção. Lá, eles terão de comprovar as informações declaradas na inscrição.

Confirmação financeira e documentações

Após comprovar sua inscrição na faculdade, o estudante deve validar suas informações com um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil da data de validação de sua inscrição pela CPSA.

Já a entrega de documentação deverá ser realizada de forma física ou digital, de acordo com o edital. Com as devidas aprovações, os candidatos já poderão formalizar a contratação do financiamento.

Vagas remanescentes e Fies Social

A lista espera de 2025.1 consiste em vagas não preenchidas nas etapas regulares de seleção. Para conseguir uma vaga agora, os candidatos devem ter condições de atingir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre do ano na sua opção de curso, turno e local de oferta inscritos.

Um total de 50% das vagas remanescentes são destinadas a candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou em Programas Sociais do Governo Federal, segundo as regras do Fies Social.

Quem for pré-selecionado pelo Fies Social, que é para pessoas com baixa renda, pode solicitar financiamento de até 100% da mensalidade. Os candidatos aptos serão identificados automaticamente pelo Fies Seleção, a partir da base de dados do CadÚnico.

