Unifor oferece 850 bolsas filantrópicas de 50% a 100% para semestre 2025.2

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o programa Super Bolsas Filantrópicas, que oferece 850 bolsas de 50% e 100% de desconto na mensalidade para cursos de graduação presencial e à distância.

Mais de 50 cursos estão contemplados, entre eles: Administração, Economia, Jornalismo, Publicidade, Cinema e Audiovisual, Design de Moda, Ciência da Computação e diversas Engenharias.

>>> Veja o edital

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de maio por meio do site da instituição. O benefício será concedido para candidatos matriculados ou não na instituição, que atendem aos seguintes requisitos:

Bolsa integral de 100% : integrar um ciclo familiar com renda bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio ;

: integrar um ciclo familiar com renda bruta mensal per capita de até ; Bolsa parcial de 50%: ciclo familiar com renda bruta mensal per capita de até três salários mínimos.

Caso o inscrito seja uma pessoa com deficiência, ele também deverá remeter a documentação comprobatória de PcD.

Veja também Papo Carreira Concurso SEE MG: edital liberado com mais de 13 mil vagas e salários de até R$ 6,9 mil Papo Carreira Concurso PCCE: inscrições para 500 vagas e salários de R$ 6,7 mil terminam nesta sexta (16)

Fases da seleção

Na primeira fase do processo seletivo, os participantes devem preencher a ficha socioeconômica e enviar os comprovantes de renda de todas as pessoas de seu grupo familiar, ele incluso. O processo é feito de forma online.

Conforme cita o edital, na segunda fase, haverá a possibilidade de alguns candidatos serem chamados para uma reunião presencial com assistentes sociais, visando confirmar as informações preenchidas na ficha e analisar a realidade social do indivíduo.

O programa também oferece uma lista de espera para a convocação de candidatos não aprovados nas primeiras fases. Após da divulgação dos resultados parciais, caberá recurso.

Os candidatos que forem contemplados com as bolsas serão matriculados no semestre 2025.2 da Unifor. O benefício terá duração de um semestre, até o 2026.1, e terá que ser renovado semestralmente.

Cronograma

Inscrições: Até 26 de maio

Até 26 de maio Resultado da primeira fase: 6 de junho

6 de junho Período de envio da documentação comprobatória: 6 a 16 de junho

6 a 16 de junho Período de entrevistas: Até 24 de junho

Até 24 de junho Resultado parcial: 25 de junho

25 de junho Resultado final: 27 de junho

27 de junho Período de aceite da bolsa e matrícula no semestre 2025.2: 14 a 25 de julho

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.