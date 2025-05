Resultado final do concurso MPCE é divulgado; saiba como acessar

O Ministério Público do Ceará (MPCE) divulgou, nessa terça-feira (13), o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva do concurso público realizado para atualizar o quadro de funcionários do órgão.

As informações foram publicadas em edital do Diário Oficial do MPCE e no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo certame.

>> Acesse o resultado

O concurso oferece apenas uma vaga imediata, na área de Engenharia Ambiental, mas forma cadastro de reserva. As oportunidades contemplam as seguintes áreas:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Biblioteconomia;

Ciências Contábeis;

Ciências da Computação;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Civil;

Psicologia;

Serviço Social.

Salários e jornada de trabalho

Os aprovados no processo terão remuneração de R$ 7.439,09 para o cargo de analista ministerial e de R$ 5.248,79 para o cargo de técnico ministerial, ambos com exigência de nível superior.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

