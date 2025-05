Concurso para diplomata: Itamaraty publica edital com 50 vagas e salários de até R$ 22 mil

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Itamaraty, anunciou, nesta quinta-feira (15), a abertura de um novo concurso para a carreira de diplomata. O edital prevê 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, cargo inicial na carreira diplomática. As inscrições começam nesta sexta-feira (16) e seguem até 4 de junho, pelo site do Cebraspe.

A participação no certame exige o pagamento de uma taxa de R$ 229. No entanto, candidatos inscritos no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea têm a possibilidade de solicitar isenção do valor, desde que façam o pedido dentro do período previsto no edital (veja cronograma completo abaixo).

Salário

O cargo de terceiro-secretário oferece remuneração inicial de R$ 22.558,56, além de benefícios previstos para servidores públicos federais.

Vagas

Das 50 vagas abertas, 10 são reservadas para candidatos negros e três para pessoas com deficiência. Além disso, haverá a convocação extra de 75 mulheres para a segunda fase, com o objetivo de promover maior equidade de gênero no processo seletivo.

Como serão as provas

O concurso é dividido em duas fases. A primeira é composta por uma prova objetiva com 240 questões de “certo ou errado”, abordando conteúdos de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua inglesa, Política Internacional, Economia e Direito.

A segunda fase será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, que incluem as disciplinas anteriores, além de uma avaliação em língua espanhola ou francesa.

Data e locais de prova

A prova objetiva da primeira fase do concurso está marcada para o dia 20 de julho deste ano. Já as provas escritas da segunda fase serão aplicadas nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto. As avaliações serão realizadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

Quem pode prestar o concurso?

Para participar, é necessário ser brasileiro nato, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar. Também é exigido diploma de graduação reconhecido pelo MEC, sem necessidade de formação em área específica.

Como funciona o cargo de diplomata

Diplomatas são responsáveis por representar o Brasil e seus cidadãos no exterior. Esses profissionais negociam acordos internacionais, participam de conferências, defendem os interesses do País e prestam assistência a brasileiros em embaixadas e consulados.

O ingresso na carreira se dá por meio do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD), organizado pelo Instituto Rio Branco (IRBr), escola de formação diplomática ligada ao Itamaraty.

Confira o cronograma

Inscrições e pedido de isenção da taxa: 16 de maio a 4 de junho

16 de maio a 4 de junho Pagamento da taxa de inscrição: até 20 de junho

até 20 de junho Divulgação dos locais de prova da Primeira Fase: 7 de julho

7 de julho Prova objetiva (Primeira Fase): 20 de julho

20 de julho Resultado final da Primeira Fase e convocação para a Segunda Fase: 13 de agosto

13 de agosto Provas escritas (Segunda Fase): 23, 24, 30 e 31 de agosto

23, 24, 30 e 31 de agosto Resultado provisório da Segunda Fase: 23 de setembro

