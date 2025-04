Edital para concurso Idema-RN é divulgado com salário inicial de R$ 5,1 mil; veja cargos e detalhes

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema-RM) divulgou, nesta sexta-feira (25), edital de seu primeiro concurso público, com 180 vagas para profissionais de nível superior nas áreas ambiental, administrativa e de fiscalização. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado.

Do total de vagas, 113 são para Analista Ambiental, 27 para Analista Administrativo e 40 para Fiscal Ambiental. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e candidatos negros.

As vagas de Analista Ambiental contemplam 24 áreas de formação, incluindo biologia, engenharia ambiental, geologia, arquitetura, pedagogia e antropologia. Já os cargos de Analista Administrativo abrangem 10 áreas, como administração, direito, contabilidade e jornalismo. E o cargo de Fiscal Ambiental exige formação superior em qualquer área.

A remuneração inicial para todos os cargos é de R$ 5.118,52.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições começam na próxima segunda-feira (28) e poderão ser feitas até o dia 30 de maio, exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, órgão responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

As provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas no dia 27 de julho, na cidade de Natal.

O concurso terá validade será de dois anos a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogada por igual período.

