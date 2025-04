Sindicato dos Engenheiros do Ceará promove curso gratuito de informática; saiba mais

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará (Senge-CE) está com inscrições abertas para um curso de informática básica, com foco no uso de ferramentas tecnológicas do dia a dia. A capacitação tem 20 vagas destinadas ao público associado, assim como para toda a comunidade.

O objetivo do treinamento é democratizar o acesso ao conhecimento, abordando tópicos fundamentais para a rotina das pessoas, especialmente pela presença cada vez maior da tecnologia.

O curso está previsto para acontecer nos dias 8 e 9 de maio, das 18h30 às 21h30 e 10 de maio, das 9h às 12h. As aulas serão realizadas na sede do Senge-CE, localizada na Rua Alegre, 1 na Praia de Iracema, em Fortaleza. Não é exigido conhecimento prévio para a participação.

Como se inscrever?

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição pelo site do Senge-CE. As vagas são limitadas. O professor Elias Júnior, do Instituto Federal do Ceará (IFCE), será o responsável por ministrar as aulas.

