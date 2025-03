Feira de empregabilidade oferece vagas em curso gratuito de robótica para jovens trans em Fortaleza

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) promove nesta segunda-feira (17) a Feira de Empregabilidade LGBTI+ em Fortaleza, que, entre outras ações, contará com 11 vagas para um curso gratuito de robótica, voltado exclusivamente para jovens trans, travestis e não binários. O evento ocorre na sede do IDT/Sine, no bairro Centro, das 9h às 17h.

As inscrições serão feitas presencialmente no evento, no estande do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra. Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço.

O curso é intitulado "Formação para o Mundo do Trabalho em Robótica", e é feito em uma parceria entre a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual da Prefeitura de Fortaleza e o Espro, que é uma associação filantrópica que auxilia adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade a ingressarem no mercado de trabalho por meio da socioaprendizagem.

Curso com emissão de certificado

O curso permite um certificado ao final das atividades e será realizado entre 2 de abril e 2 de julho, no Instituto Mix de Profissões, no Centro. Os alunos vão ganhar auxílio-alimentação, transporte, kit escolar e mochila.

Serviço

Feira de Empregabilidade LGBTI+

Inscrições para Formação para o Mundo do Trabalho em Robótica no estande do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra

Data: 17/3 (segunda-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: IDT/Sine (Rua Assunção, 699 - Centro)

Inscrição gratuita

