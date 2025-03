O Governo do Estado de Tocantins publicou, nessa segunda-feira (10), o edital para o concurso público da Polícia Militar. Ao todo, são 660 vagas para soldados, soldados especialistas em Música e oficiais. Os salários variam de R$ 2.881,53 a R$ 10.842,13 conforme o avanço na corporação.

As inscrições ficarão disponíveis a partir das 16h do dia 17 de março no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame. Para se inscrever, será necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 120 para soldados e R$ 150 para oficiais.

Poderão solicitar isenção da taxa os participantes que sejam: doadores de medula óssea, sangue ou leite materno; inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e integrantes de família de baixa renda; eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Tocantins ou que tenham atuado no Tribunal de Justiça do Estado.

Do total de vagas estabelecidas, serão voltadas 10% para candidatos negros e 5% para indígenas. Não haverá disposições para pessoas com deficiência devido à alta demanda física da função.

Cargos e especialidades

Os candidatos que se inscreverem para o cargo de soldado deverão ter Ensino Médio completo, idade entre 18 e 32 anos, além de, no mínimo, 1,63m para homens e 1,60m para mulheres. A única diferença é para a função de soldado especialista, que exige formação completa em Música com foco para certos instrumentos:

clarinete;

trombone;

trombone baixo;

trompete;

trompa;

euphonium/bombardino;

sax alto;

flauta transversal em dó;

flautim;

contrabaixo elétrico;

guitarra;

violão/viola caipira;

teclado/acordeon;

bateria;

percussão

canto vocal de mezzo-soprano a soprano;

canto vocal de barítono a tenor;

Todos os soldados passarão por um curso de formação, que terá caráter classificatório e eliminatório. Os estudantes ficarão conhecidos como praças, e estarão sob às leis, normas e regulamentos que regem a Polícia Militar, além daquelas vigentes no estabelecimento de ensino em que vier a ser matriculado.

Após a conclusão do curso, os praças serão promovidos para soldados. O mesmo curso será ofertado para os candidatos cadetes. Para esta função, os requisitos incluem idade entre 18 e 35 anos, ensino superior completo e a mesma estatura mínima exigida para os soldados. Ao fim da formação. Os cadetes se tornarão oficiais.

Provas do concurso PM TO

O processo seletivo é composto por uma prova objetiva e outra discursiva, que serão aplicadas no dia 15 de junho. O primeiro teste terá 50 questões de múltipla escolha para oficiais e 40 para soldados. Já o segundo será uma redação.

Ainda haverá mais alguns testes durante o processo seletivo. Serão eles: teste de aptidão física, avaliação psicológica, procedimento de heteroidentificação (para candidatos cotistas), exames médicos e odontológicos e investigação social.

