Inscrições para OBMEP 2025 encerram nesta segunda (17); relembre datas da prova

As inscrições para a 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) se encerram nesta segunda-feira (17). Interessados em participar da competição, que engloba, também, escolas privadas — devem preencher a ficha de inscrição, informar o código MEC/Inep e criar uma senha de acesso no site da olimpíada.

No regulamento, é possível acessar informações sobre condições, prazos, datas e regras previstas para a participação na OBMEP, que ocorre anualmente e abrange cerca de 18 milhões de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

Nesta edição, o torneio científico comemora 20 anos de incentivo à educação e de descoberta de talentos matemáticos em todo o Brasil.

Fases da competição

A OBMEP ocorre em duas fases:

1ª fase : prova objetiva de 20 questões, prevista para ser realizada no dia 3 de junho ;

: prova objetiva de 20 questões, prevista para ser realizada no dia ; 2ª fase: prova discursiva de seis questões, programada para 25 de outubro.

As questões são elaboradas conforme o grau de escolaridade do aluno: nível 1 (6º e 7º anos), nível 2 (8º e 9º anos) e nível 3 (Ensino Médio). A divulgação dos classificados para a segunda etapa será feita no dia 1º de agosto. Já a divulgação dos premiados deve ocorrer no dia 22 de dezembro.

Prêmios da OBMEP

A OBMEP vai distribuir, neste ano, 8,4 mil medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1,9 mil de prata e 5,8 mil de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa.

Os alunos premiados nacionalmente serão, ainda, convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC), como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A iniciativa também deve oferecer uma bolsa de R$ 300 aos participantes de escolas públicas que integram o programa.

A OBMEP também irá gratificar estudantes com o melhor desempenho estadual e distribuir, entre eles, ao menos 20,5 mil medalhas estaduais. Além disso, 969 professores também serão bonificados e ganharão, além de diploma de livro de apoio, uma medalha de ouro especial, e concorrerão a oito viagens.