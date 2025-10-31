Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Moses Rodrigues é um homem de meia idade com barba e cabelo grisalhos. Na foto, ele usa terno cinza com camisa social rosa e gravata cinza.

PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

O deputado cearense é relator do projeto que trata das prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos

Redação 14 de Outubro de 2025
Alunos assistindo a aula.

Ceará

Escolas, estrutura e professores: veja raio-x da educação básica do Ceará

Dados do Censo Escolar 2024, reúnem informações sobre as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional

Gabriela Custódio 08 de Outubro de 2025
Aluna escrevendo em caderno durante a aula.

Ceará

Ceará tem energia em quase todas as escolas, mas 65% da rede pública não têm acesso a esgoto

Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses

Gabriela Custódio 05 de Outubro de 2025
braço de estudante em cima de livro, enquanto assiste aula

Ceará

Veja as cidades do Ceará com escolas públicas de melhor desempenho em Português e Matemática

Os resultados são do Spaece 2024, avaliação externa anual que investiga as competências e as habilidades dos alunos. No Ensino Fundamental, os participantes são do 5º ano e do 9º ano

Gabriela Custódio 07 de Setembro de 2025
Imagem de mãos com exercícios de matemática

Ceará

Nível dos alunos melhora no CE, mas 53% termina ensino fundamental com aprendizado 'crítico' em Matemática

Resultados do Spaece 2024 mostram que 53% dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental têm desempenho “muito crítico” ou “crítico” na disciplina

Gabriela Custódio 03 de Setembro de 2025
Foto de merenda escolar sendo servida em escola de Fortaleza

PontoPoder

Vereadores autorizam Prefeitura de Fortaleza a fornecer alimentação aos professores na rede pública

Iniciativa deve beneficiar todos os profissionais da educação básica lotados em instituições do Município

Bruno Leite 13 de Agosto de 2025
Alunos em sala de aula em Fortaleza, onde Dia do Estudante pode se tornar feriado nas escolas

PontoPoder

Proposta de vereadora pode transformar Dia do Estudante em feriado na rede escolar de Fortaleza

Atualmente, suspensão de aulas em 11 de agosto é uma decisão opcional em parte das unidades de ensino

Bruno Leite 12 de Agosto de 2025
Alunos em sala de aula de escola pública do ceará

Ceará

Projeto de busca ativa leva 25 mil crianças de volta às escolas no CE, mas 37 mil ainda estão fora

Estratégia do Unicef e da Undime auxilia estados e municípios no combate à evasão e à exclusão escolar

Theyse Viana e Gabriela Custódio 28 de Julho de 2025
Estudantes respondem prova em sala de aula

Papo Carreira

Inscrições para OBMEP 2025 encerram nesta segunda (17); relembre datas da prova

A iniciativa é destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio

Redação 17 de Março de 2025
Sala de aula com alunos atentos e professor ensinando. Ambiente de aprendizado com foco em educação e participação.

Papo Carreira

Prova Nacional do Docente deve ser aplicada em outubro, anuncia presidente do Inep

A PND não substituirá os processos seletivos locais, mas deve auxiliar estados e municípios na seleção de professores para suas redes de ensino

Redação 14 de Março de 2025
1 2 3