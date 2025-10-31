Diário do Nordeste
Estudantes cearenses conquistam prêmios na Olimpíada Internacional de Química

Ceará

Sete estudantes cearenses são premiados na 59ª Olimpíada Internacional de Química

A delegação brasileira contou ainda com a participação de quatro estudantes de São Paulo e um pernambucano

Redação 15 de Maio de 2025
Foto de diretores de COB e Neoenergia, que firmaram parceria voltada à sustentabilidade

Jogada

CT do Comitê Olímpico do Brasil terá energia 100% renovável e gerada no Nordeste

O Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, foi citado como possível alvo no futuro

Daniel Farias 15 de Maio de 2025
Foto de Daiane dos Santos, Edinanci Silva e Guga no Hall da Fama

Jogada

Nordestina Edinanci Silva entra para o Hall da Fama do COB ao lado de Guga e Daiane dos Santos

Judoca paraibana teve as mãos eternizadas em cerimônia no Rio de Janeiro (RJ)

Daniel Farias 14 de Maio de 2025
Foto do momento do anúncio do patrocínio da Adidas ao COB

Jogada

Comitê Olímpico do Brasil anuncia Adidas como nova fornecedora de material esportivo

Empresa alemã vestirá a delegação brasileira nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028

Daniel Farias 14 de Maio de 2025

Jogada

Yane Marques, vice-presidente do COB, celebra 100 dias de gestão, cita CFO e projeta LA 2028

Um dos avanços é o apoio às Confederações e maior aproximação dos atletas

Crisneive Silveira 28 de Abril de 2025
Estudantes respondem prova em sala de aula

Papo Carreira

Inscrições para OBMEP 2025 encerram nesta segunda (17); relembre datas da prova

A iniciativa é destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio

Redação 17 de Março de 2025
Foto da Brasileira Rebeca Andrade sendo reverenciada pelas norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles após levar o ouro em Paris 2024

Jogada

Ginasta Rebeca Andrade é indicada ao prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte"

A 25ª edição do evento será realizada em Madri, na Espanha

Samir de Carvalho* 03 de Março de 2025
Ex-ginasta Daniele Hypólito pede exoneração de cargo público no RJ; atleta é cotada para o BBB 25

Zoeira

Cotada para o BBB 25, ex-ginasta Daniele Hypólito pede exoneração de cargo no RJ

Rumores apontam que ela vai entrar no programa com o irmão, Diego Hypólito

Redação 08 de Janeiro de 2025
Foto de Ágnes Keleti, ginasta húngara

Jogada

Ágnes Keleti, ginasta húngara e campeã olímpica mais velha do mundo, morre aos 103 anos

Ela era sobrevivente do Holocausto e estava internada com um quadro grave de pneumonia

Daniel Farias 02 de Janeiro de 2025
Rebeca Andrade fala sobre desejo de terminar faculdade de psicologia

Jogada

Rebeca Andrade e Caio Bonfim são eleitos Atletas do Ano pelo COB; veja lista de premiados

A premiação do Comitê Olímpico do Brasil ocorreu no Rio de Janeiro

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 12 de Dezembro de 2024
