Comitê Olímpico do Brasil anuncia Adidas como nova fornecedora de material esportivo

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou a Adidas como nova patrocinadora oficial da entidade e nova fornecedora de material esportivo para os atletas olímpicos brasileiros. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (13), no Rio de Janeiro (RJ).

O acordo entre a empresa alemã e o COB foi anunciado pelo presidente da entidade, Marco La Porta, durante cerimônia do Hall da Fama do esporte brasileiro, realizada na noite desta terça-feira (13), no hotel Copacabana Palace.

Legenda: Marco La Porta anuncia patrocínio da Adidas Foto: Daniel Farias/SVM

De acordo com La Porta, os materiais da Adidas irão vestir os atletas brasileiros durante o ciclo e a disputa das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Nos jogos de Paris, o material do Time Brasil foi produzido pela marca chinesa Peak, em parceria com a loja Riachuelo.

A estreia, no entanto, será antes de Los Angeles. Em 2026, nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Cortana (ITA), a Adidas já vestirá a delegação brasileira que estará em solo italiano defendendo o Brasil.

Ricardo Sdei, diretor de marketing da Adidas no Brasil, manifestou orgulho na parceria firmada. “Quando a gente tomou conhecimento do plano estratégico do COB, aquela sensação de que a gente não pode ficar de fora, a gente quer fazer junto com o COB”.