CT do Comitê Olímpico do Brasil terá energia 100% renovável e gerada no Nordeste

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou que o Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), conta agora com fornecimento de energia elétrica 100% renovável. A geração dessa energia virá de um complexo eólico localizado na região Nordeste.

O complexo eólico que irá gerar a energia que abastecerá o Centro de Treinamento conta com 12 parques de pás eólicas, localizados nos estados do Piauí e da Bahia. A estimativa é de redução de consumo de 100 toneladas de gás carbônico (CO2) ao longo do ano.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (15), no Parque Olímpico, e contou com membros da direção do COB e da Neoenergia, empresa parceira da entidade e que irá fornecer, pelo menos até dezembro deste ano, a energia renovável do CT.

Emanuel Rego, campeão olímpico no vôlei de praia e atual diretor-geral do COB, disse no evento que este é apenas o início de mais ações voltadas para a sustentabilidade, e manifestou o desejo de que outros complexos esportivos sigam na mesma direção.

Ter energia elétrica 100% renovável no CT, por meio da Neoenergia, é mais um avanço e um impacto importante em nossas operações. Estamos trabalhando para fortalecer a cultura de sustentabilidade em todos os níveis do COB. Emanuel Rego Diretor-geral do COB

Em sua fala, Emanuel citou o Centro de Formação Olímpica (CFO), localizado em Fortaleza (CE). O diretor disse acreditar que futuramente esta e outras instalações possam também contar com o abastecimento de energia elétrica 100% renovável.