Jogadores de Ceará e Fortaleza entram em última semana de contrato; veja lista e os destinos

Ceará e Fortaleza têm em seus elencos jogadores com apenas mais uma semana de contrato, encerrando no dia 31 de dezembro de 2025. São seis jogadores com vínculo encerrando no Ceará, enquanto do lado do Fortaleza são apenas dois.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, até o momento a tendência é que nenhum destes atletas permaneça em Ceará ou Fortaleza, ficando livres no mercado para assinar, de forma gratuita (sem compensação financeira), com novos clubes.

CEARÁ

Legenda: O volante Lourenço tem contrato com o Ceará até o fim da temporada de 2025 Foto: Ismael Soares / SVM

Fernando Miguel

Luiz Otávio

Gabriel Lacerda

Lourenço

Lucas Mugni

Aylon

Gabriel Lacerda já foi anunciado pelo Londrina, Lourenço pelo Goiás e Aylon pelo Operário, todos estes times da Série B. Fernando Miguel deve ir para o Guarani, e Lucas Mugni para o Mirassol. O zagueiro Luiz Otávio ainda não teve seu futuro definido.

FORTALEZA

Legenda: Marinho durante Fortaleza x Ceará no Clássico-Rei do Campeonato Cearense 2025 Foto: Thiago Gadelha/SVM

Yago Pikachu

Marinho

Marinho já postou uma mensagem de despedida do Fortaleza em seu perfil nas redes sociais. A situação de Pikachu, por outro lado, ainda não está plenamente definida. Até o momento, a principal tendência é que ele não siga no Leão para 2026.