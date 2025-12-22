Diário do Nordeste
Jogadores de Ceará e Fortaleza entram em última semana de contrato; veja lista e os destinos

Seis jogadores do Ceará e dois do Fortaleza encerram vínculos no dia 31 de dezembro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Marinho, do Fortaleza, Lucas Mugni, do Ceará, e Pikachu, do Fortaleza
Foto: Davi Rocha/SVM

Ceará e Fortaleza têm em seus elencos jogadores com apenas mais uma semana de contrato, encerrando no dia 31 de dezembro de 2025. São seis jogadores com vínculo encerrando no Ceará, enquanto do lado do Fortaleza são apenas dois.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, até o momento a tendência é que nenhum destes atletas permaneça em Ceará ou Fortaleza, ficando livres no mercado para assinar, de forma gratuita (sem compensação financeira), com novos clubes.

CEARÁ

Lourenço em ação pelo Ceará
Legenda: O volante Lourenço tem contrato com o Ceará até o fim da temporada de 2025
Foto: Ismael Soares / SVM

  • Fernando Miguel
  • Luiz Otávio
  • Gabriel Lacerda
  • Lourenço
  • Lucas Mugni
  • Aylon

Gabriel Lacerda já foi anunciado pelo Londrina, Lourenço pelo Goiás e Aylon pelo Operário, todos estes times da Série B. Fernando Miguel deve ir para o Guarani, e Lucas Mugni para o Mirassol. O zagueiro Luiz Otávio ainda não teve seu futuro definido.

FORTALEZA

Foto de Marinho durante Fortaleza x Ceará no Clássico-Rei do Campeonato Cearense 2025
Legenda: Marinho durante Fortaleza x Ceará no Clássico-Rei do Campeonato Cearense 2025
Foto: Thiago Gadelha/SVM

  • Yago Pikachu
  • Marinho

Marinho já postou uma mensagem de despedida do Fortaleza em seu perfil nas redes sociais. A situação de Pikachu, por outro lado, ainda não está plenamente definida. Até o momento, a principal tendência é que ele não siga no Leão para 2026.

