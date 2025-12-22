Diário do Nordeste
Ceará vence Ascade-DF em casa e assume o terceiro lugar da tabela na Superliga B

Equipe volta a jogar somente em janeiro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará vôlei vence mais uma em casa.
Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

O Ceará venceu a Ascade/DF em mais uma rodada da Superliga B Feminina de Vôlei. O grupo superou as adversárias por 3 sets a 1, de virada, com parciais de (13 x 12, 29 x 27, 26 x 24 e 25 x 16). O duelo entre as equipes ocorreu no Ginásio Aécio de Borba, no último sábado (20).

Os times fizeream um primeiro set equilibrado. No entanto, as visitantes conseguiram crescer no jogo e abrir vantagem. Apesar do esforço das alvinegras, o time do Distrito Federal superou as anfitriãs por 29 a 27. O empate das Alvinegras veio no segundo set, também muito disputado, com placar de 26 a 24. 

O embalo das alvinegras seguiu no terceiro set. O grupo impôs superioridade e superou as adversárias por 25 a 16. No último set, o grupo venceu por 25 a 21 e garantiu mais O

Ceará é o terceiro na tabela da Superliga B com nove pontos. A equipe venceu três dos quatro jogos disputados na competição. O próximo desafio será no dia 6 de janeiro, fora de casa, quando encara o ASA Alumínio Vôlei. 

A equipe retomou os treinamentos nesta segunda-feira (22), com atividades na academia. No período da noite, a equipe fará treino técnico-tático na quadra, sob comando de Raphael Dantas. Serão quatro atividades ao longo da semana. 

