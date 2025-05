Nordestina Edinanci Silva entra para o Hall da Fama do COB ao lado de Guga e Daiane dos Santos

A judoca paraibana Edinanci Silva entrou nesta terça-feira (14) no Hall da Fama do esporte brasileiro, eternizando suas mãos na galeria de heróis do esporte do Brasil. Natural de Sousa (PB), ela foi homenageada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A atleta nordestina é conhecida mundialmente por seus feitos nos tatames, tendo conquistado inúmeras medalhas em mundiais da categoria, além de somar quatro participações em Olimpíadas, sendo assim um dos grandes nomes do judô brasileiro.

Legenda: Edinanci recebendo homenagem do COB Foto: Daniel Farias/SVM

Edinanci Silva entrou para o Hall da Fama em cerimônia realizada pelo COB nesta terça-feira (14), no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ). Ela subiu ao palco ao som do forró “A Natureza das Coisas”, do paraibano Flávio José.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Edinanci valorizou sua origem nordestina. “Para mim sempre foi muito honroso poder representar a minha região, o meu povo. Nunca esqueci das minhas raízes, sempre que tive oportunidade tirei um tempinho para fazer um cuscuzinho, sempre carreguei um pedacinho de rapadura”, disse a judoca.

OUTROS NOMES ETERNIZADOS

Além de Edinanci, a cerimônia homenageou outros atletas, que também entraram para o Hall da Fama do esporte brasileiro: Afrânio Costa (in memorian, representado por sua sobrinha-neta), Gustavo Kuerten (Guga) e Daiane dos Santos.

Afrânio Costa foi o primeiro brasileiro medalhista olímpico. Ele disputava a modalidade de tiro esportivo e, já falecido, foi representado por uma sobrinha-neta, que ressaltou o legado do tio-avô e dedicou o prêmio ao Fluminense, clube do coração de Afrânio.

Gustavo Kuerten é considerado um dos maiores nomes do esporte brasileiro, sendo destaque na modalidade do tênis. Ele foi tricampeão de Roland Garros, um dos principais torneios da modalidade, e chegou a ocupar o numero 1 do ranking da ATP.

Daiane dos Santos foi campeã mundial de ginástica artística e é considerada um dos grandes nomes da modalidade, inspirando inúmeras crianças a darem os primeiros saltos na ginástica. Ficou eternizada com a música “Brasileirinho”.

Além dos homenageados, estiveram presentes no evento outros nomes de peso do esporte brasileiro, como Jade Barbosa, Bia Souza, Robert Scheidt, Lais Souza, Aída dos Santos, Servílio Oliveira, Vanderlei Cordeiro, Yane Marques e Emanuel Rego.