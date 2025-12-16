Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em fim de contrato, Lourenço não fica no Ceará para 2026

O meio-campista deixa o Alvinegro depois de 98 partidas, com dois títulos estaduais e um acesso

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 20:13)
Jogada
Legenda: O meio-campista Lourenço chegou no início de 2024 no Ceará, conquistando dois títulos e um acesso no Alvinegro
Foto: Kid Júnior/SVM

O meio-campista Lourenço não terá seu contrato renovado com o Ceará para a temporada de 2026. Ao todo, o camisa 97 atuou em 98 partidas, marcou 9 gols e deu 7 assistências com a camisa do Alvinegro. Com o vínculo encerrado ao final deste mês, o atleta fica livre no mercado para negociar com outras equipes. 

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará define quantidade de reforços para próxima temporada; veja atletas que têm contrato

teaser image
Jogada

Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis a Mozart; veja nomes e posições

teaser image
Jogada

Ex-Ceará, Léo Condé está apalavrado com rival do Vovô na Série B

teaser image
Jogada

Novo técnico do Ceará, Mozart projeta trabalho no clube: 'Temos condições de fazer algo grande'

Lourenço foi peça importante no acesso do Ceará em 2024, quando dividiu a titularidade no meio-campo da equipe com Richardson e Lucas Mugni. Ao todo, na temporada passada foram 44 partidas, sendo o quinto atleta com mais minutos jogados pelo Vozão. O camisa 97 marcou 6 gols e 4 assistências ao longo daquele ano pelo Vozão.

Já no recorte da atual temporada, o volante perdeu espaço na disputa por titularidade no elenco do Ceará. Em 2025, o jogador chegou a atuar em 54 jogos neste ano, com 3 bolas na rede e 3 passes para gols.

O atleta, inclusive, chegou a se despedir dos funcionários do clube alvinegro no CT de Porangabuçu na semana passada. Segundo os jornalistas Lucas Rossafa e Victor Pimenta, o atleta tem negociação em andamento com o Goiás para 2026, equipe adversária do Ceará na segunda divisão.  

DOIS TÍTULOS E UM ACESSO

O jogador, que chegou no início de 2024 no Vozão, conquistou o bicampeonato cearense e o acesso para a primeira divisão. Com o fim do contrato neste mês de dezembro, Lourenço fica "livre" no mercado para assinar com outras equipes para 2026. 

 


 

Assuntos Relacionados
Lourenço comemora gol contra o Guarani

Jogada

Em fim de contrato, Lourenço não fica no Ceará para 2026

O meio-campista deixa o Alvinegro depois de 98 partidas, com dois títulos estaduais e um acesso

Samuel Conrado Há 1 hora
Bruninho já teve oportunidade de ser titular no profissional do Fortaleza em 2025

Jogada

Base do Fortaleza tem 10 atletas que Carpini pode integrar ao profissional em 2026; veja nomes

Novo treinador comentou que pode utilizar a base, pensando em novo momento que vive o Tricolor

Fernanda Alves 16 de Dezembro de 2025
atleta comemora gol pelo Ceará

Jogada

Base do Ceará tem 14 jogadores que podem ser úteis a Mozart; veja nomes e posições

Atletas do sub-20 seguem rotina de treinos e amistosos na Cidade Vozão com foco na estreia da Copinha 2026

Samuel Conrado 16 de Dezembro de 2025

Jogada

CBF divulga tabela e regulamento da Série A 2026 com novas regras; veja mudanças

A competição começa já no dia 28 de janeiro

Vladimir Marques 16 de Dezembro de 2025
Foto de Pedro atacante do Flamengo encerra preparação para encarar PSG; veja provável escalação

Jogada

Flamengo encerra preparação para encarar PSG; veja provável escalação

Rubro-Negro vai disputar a final contra o campeão da Champions League em busca do segundo título mundial

Ian Laurindo* 16 de Dezembro de 2025
Foto de Tite, novo treinador do Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro acerta contratação de ex-treinador da Seleção Brasileira

Tite, técnico do Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, assume o comando da equipe mineira até 2026

Samir de Carvalho* 16 de Dezembro de 2025