Em fim de contrato, Lourenço não fica no Ceará para 2026

O meio-campista Lourenço não terá seu contrato renovado com o Ceará para a temporada de 2026. Ao todo, o camisa 97 atuou em 98 partidas, marcou 9 gols e deu 7 assistências com a camisa do Alvinegro. Com o vínculo encerrado ao final deste mês, o atleta fica livre no mercado para negociar com outras equipes.

Lourenço foi peça importante no acesso do Ceará em 2024, quando dividiu a titularidade no meio-campo da equipe com Richardson e Lucas Mugni. Ao todo, na temporada passada foram 44 partidas, sendo o quinto atleta com mais minutos jogados pelo Vozão. O camisa 97 marcou 6 gols e 4 assistências ao longo daquele ano pelo Vozão.

Já no recorte da atual temporada, o volante perdeu espaço na disputa por titularidade no elenco do Ceará. Em 2025, o jogador chegou a atuar em 54 jogos neste ano, com 3 bolas na rede e 3 passes para gols.

O atleta, inclusive, chegou a se despedir dos funcionários do clube alvinegro no CT de Porangabuçu na semana passada. Segundo os jornalistas Lucas Rossafa e Victor Pimenta, o atleta tem negociação em andamento com o Goiás para 2026, equipe adversária do Ceará na segunda divisão.

DOIS TÍTULOS E UM ACESSO

O jogador, que chegou no início de 2024 no Vozão, conquistou o bicampeonato cearense e o acesso para a primeira divisão. Com o fim do contrato neste mês de dezembro, Lourenço fica "livre" no mercado para assinar com outras equipes para 2026.



