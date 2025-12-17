Brítez, zagueiro do Fortaleza, recebe alta após cirurgia pulmonar

O zagueiro argentino Brítez, após 12 dias de internação, recebeu alta nesta quarta-feira (17). O atleta passou por uma cirurgia pulmonar para a retirada de líquidos no último dia 7. O diagnóstico de pneumonia aconteceu no dia 18 de novembro, dois dias antes do duelo contra o Bahia, pela 34ª rodada do Brasileirão. O jogador ficou internado e voltou às atividades contra o Red Bull Bragantino, na 36ª rodada da competição.

Brítez realizou trabalhos específicos com médicos do clube após os confrontos da Série A, mesmo após a primeira alta, para se recuperar completamente. Além de atuar contra o Massa Bruta, também entrou em campo no confronto contra Atlético-MG e Corinthians. Para o último duelo do ano, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, ele sentiu fortes dores no abdômen após a vitória contra o Timão e voltou a ser internado, sendo submetido a cirurgia.

Em 2025, Brítez atuou em 28 jogos, com um gol e uma assistência. O contrato com o Leão está firmado até dezembro de 2027.