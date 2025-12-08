Diário do Nordeste
Após pneumonia, zagueiro Brítez passa por cirurgia pulmonar

O defensor de 33 anos tem contrato com o clube até o fim de 2027

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:48)
Jogada
Legenda: O zagueiro argentino Brítez tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O zagueiro argentino Brítez, do Fortaleza, realizou uma cirurgia na região pulmonar neste domingo (7) e está em processo de recuperação, com alta prevista para os próximos dias. A informação foi divulgada pelo clube, que declarou necessidade após reincidência da pneumonia que o acometeu nos últimos dias.

Em nota, a instituição informou que o defensor de 34 anos “apresentou recidiva de um quadro de pneumonia com surgimento de uma coleção (empiema) no espaço adjacente ao pulmão, na cavidade pleural” em um "procedimento de esvaziamento com drenagem de um conteúdo líquido na região". O atleta segue internado em ambiente hospitalar sob supervisão do departamento médico.

Por conta do quadro clínico, Brítez desfalcou o Fortaleza na derrota para o Botafogo por 4 a 2, também no domingo (7), no Engenhão, pela última rodada da Série A do Brasileiro. O resultado decretou o rebaixamento tricolor, que ficou na 18ª colocação na tabela de classificação, com 43 pontos.

O procedimento cirúrgico era para esvaziamento com drenagem de um conteúdo líquido na região. Capitão da equipe sob o comando do compatriota Martín Palermo, Brítez atuou 28 jogos na atual temporada, com um gol e uma assistência. O contrato no Pici está firmado até dezembro de 2027.

