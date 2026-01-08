Diário do Nordeste
Caras novas: veja provável time do Ceará contra o Floresta para estreia no Cearense

A provável escalação alvinegra, diante do Verdão, tem como base o time que disputou a Fares Lopes em 2025, com algumas mudanças

Samuel Conrado
Jogada
Legenda: Vovô estreia no Campeonato Cearense contra o Floresta e vai usar somente jogadores da base
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Diante do Floresta, no próximo sábado (10), às 16h30, o Ceará vai a campo com time formado apenas por atletas do sub-20. Sob comando de Alison Henry, que treina a equipe na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Vozão não vai ter atletas de Mozart entre os relacionados. O Diário do Nordeste apurou a provável escalação do time de Porangabuçu para o confronto inicial.

A decisão de utilizar o time sub-20 no começo do Campeonato Cearense foi tomada ainda em 2025, em comum acordo entre Mozart e o departamento de futebol. A equipe da base foi testada na Fares Lopes do ano passado, quando chegou na semifinal do torneio. 

O provável Ceará para estrear contra o Floresta: Gustavo Martins; Aloísio, Uchella, Boateng e Samuel; João Gabriel, Pedro Esli e Melk; Enzo, Giulio e Gabriel Amaral.

A estratégia é, inicialmente , utilizar a equipe apenas na estreia contra o Lobo da Vila Manoel Sátiro. No segundo duelo, contra o Maranguape, Mozart e seus comandados já sejam utilizados dia 14 de janeiro, no estádio Presidente Vargas.  

RETORNO AO TIME
Uma novidade em relação ao time que jogou a Fares Lopes está na zaga, com o retorno de Stanley Boateng. O zagueiro ganês estava emprestado ao Red Bull Bragantino ano passado, quando atuou em 38 jogos pelo time sub-20. Informação inicial de Rafaela Brasileiro, confirmada pelo Diário do Nordeste. 

Por outro lado, a ausência fica por conta do atacante Guilherme, que foi vendido por R$ 8,8 milhões ao Göztepe, da Turquia. O centroavante, que chegou a ser relacionado e atuar sob comando de Léo Condé, tem ainda 15% dos direitos econômicos ligados ao Vovô.

