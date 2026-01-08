Diário do Nordeste
Iguatu x Maranguape pelo Campeonato Cearense: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Cearense

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 19:08)
Jogada
Legenda: Iguatu e Maranguape se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Cearense
Foto: Divulgação/Iguatu

Iguatu e Maranguape se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19 horas (de Brasília), no Estádio Antonio Moreno, o Morenão, em Iguatu. A partida é válida pela 1ª rodada do Campeonato Cearense. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da FCF TV. 

PALPITES

ESCALAÇÕES

Iguatu:

Zé Rafael, Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira, Victor Salvador, Talisson Calcinha, Rogério, Cássio, Matheus Lima, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washignton Luiz

Maranguape:

Maxwell; Rian Kelvin, Eudes, Ismael e Ronald; Doda, Lessim, Curtis Jones. Técnico: Arne Slot

