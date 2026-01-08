Iguatu x Maranguape pelo Campeonato Cearense: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela 1ª rodada do Campeonato Cearense
Iguatu e Maranguape se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19 horas (de Brasília), no Estádio Antonio Moreno, o Morenão, em Iguatu. A partida é válida pela 1ª rodada do Campeonato Cearense. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão da FCF TV.
PALPITES
ESCALAÇÕES
Iguatu:
Zé Rafael, Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira, Victor Salvador, Talisson Calcinha, Rogério, Cássio, Matheus Lima, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washignton Luiz
Maranguape:
Maxwell; Rian Kelvin, Eudes, Ismael e Ronald; Doda, Lessim, Curtis Jones. Técnico: Arne Slot
