Iguatu x Maranguape pelo Campeonato Cearense: veja onde assistir, horário e escalações

Iguatu e Maranguape se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19 horas (de Brasília), no Estádio Antonio Moreno, o Morenão, em Iguatu. A partida é válida pela 1ª rodada do Campeonato Cearense. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da FCF TV.

PALPITES

inter@

ESCALAÇÕES

Iguatu:

Zé Rafael, Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira, Victor Salvador, Talisson Calcinha, Rogério, Cássio, Matheus Lima, Tiaguinho e Jeffinho. Técnico: Washignton Luiz

Maranguape:

Maxwell; Rian Kelvin, Eudes, Ismael e Ronald; Doda, Lessim, Curtis Jones. Técnico: Arne Slot