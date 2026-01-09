Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (9)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (9)
COPINHA (COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR)
- 08h45 | Inter de Limeira x CSA | Paulistão (YouTube)
- 11h00 | América-SP x Bahia | Xsports
- 13h00 | Volta Redonda x Atlético-BA | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | América-RN x Sobradinho | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | Botafogo-SP x Tuna Luso | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | Capivariano x Rio Branco-ES | Paulistão (YouTube)
- 13h00 | São Bento x FC Cascavel | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Santa Fé x Chapecoense | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Tanabi x Goiás | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Bandeirante x Santa Cruz | Paulistão (YouTube)
- 15h15 | Flamengo-SP x Vitória | Ulisses TV
- 15h15 | Juventus x Retrô | Paulistão (YouTube)
- 16h00 | Trindade x Luverdense | Paulistão (YouTube)
- 16h45 | Olímpico x Carajás | Paulistão (YouTube)
- 17h15 | Velo Clube x Guanabara City | Paulistão (YouTube)
- 18h00 | Noroeste x Atlético-PI | Paulistão (YouTube)
- 18h15 | XV de Jaú x Corinthians | Record News e Xsports
- 18h45 | Osasco x Maricá | Paulistão (YouTube)
- 18h45 | Guarani x Naviraiense | Paulistão (YouTube)
- 19h00 | Grêmio Prudente x Ceará | Xsports (YouTube)
- 19h15 | Barra x Esporte de Patos | Paulistão (YouTube)
- 19h30 | I9 Futebol Clube x Vasco | CazéTV
- 20h15 | Comercial x América-MG | Paulistão (YouTube)
- 21h00 | Araçatuba x Athletico-PR | Xsports
- 21h00 | Assisense x Athletic | Paulistão (YouTube)
- 21h30 | Francana x Cruzeiro | CazéTV
CAMPEONATO SAUDITA
- 10h10 | Al Khaleej x Damac | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 12h05 | Al Taawoun x Al Shabab | Canal GOAT
- 14h30 | Al Kholood x Al Ittihad | Canal GOAT e sportv
COPA AFRICANA DE NAÇÕES
- 13h00 | Mali x Senegal | Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 16h00 | Camarões x Marrocos | Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund | CazéTV, sportv e OneFootball
COPA DA INGLATERRA
- 16h30 | Wrexham x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
- 16h30 | Preston x Wigan | Disney+
- 16h30 | MK Dons x Oxford United | Disney+
- 16h30 | Port Vale x Fleetwood Town | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h00 | Getafe x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 18h30 | Retrô x Vitória-PE | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 20h30 | Náutico x Maguary | Canal GOAT
CAMPEONATO COLOMBIANO
- 20h00 | Independiente Santa Fe x Deportivo Táchira | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO FEMININO
- 22h00 | Atlético San Luis x Pumas | Disney+
Assuntos Relacionados