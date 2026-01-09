Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Al-Ittihad e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita
Foto: - / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (9) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (9)

COPINHA (COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR)

  • 08h45 | Inter de Limeira x CSA | Paulistão (YouTube)
  • 11h00 | América-SP x Bahia | Xsports
  • 13h00 | Volta Redonda x Atlético-BA | Paulistão (YouTube)
  • 13h00 | América-RN x Sobradinho | Paulistão (YouTube)
  • 13h00 | Botafogo-SP x Tuna Luso | Paulistão (YouTube)
  • 13h00 | Capivariano x Rio Branco-ES | Paulistão (YouTube)
  • 13h00 | São Bento x FC Cascavel | Paulistão (YouTube)
  • 15h15 | Santa Fé x Chapecoense | Paulistão (YouTube)
  • 15h15 | Tanabi x Goiás | Paulistão (YouTube)
  • 15h15 | Bandeirante x Santa Cruz | Paulistão (YouTube)
  • 15h15 | Flamengo-SP x Vitória | Ulisses TV
  • 15h15 | Juventus x Retrô | Paulistão (YouTube)
  • 16h00 | Trindade x Luverdense | Paulistão (YouTube)
  • 16h45 | Olímpico x Carajás | Paulistão (YouTube)
  • 17h15 | Velo Clube x Guanabara City | Paulistão (YouTube)
  • 18h00 | Noroeste x Atlético-PI | Paulistão (YouTube)
  • 18h15 | XV de Jaú x Corinthians | Record News e Xsports
  • 18h45 | Osasco x Maricá | Paulistão (YouTube)
  • 18h45 | Guarani x Naviraiense | Paulistão (YouTube)
  • 19h00 | Grêmio Prudente x Ceará | Xsports (YouTube)
  • 19h15 | Barra x Esporte de Patos | Paulistão (YouTube)
  • 19h30 | I9 Futebol Clube x Vasco | CazéTV
  • 20h15 | Comercial x América-MG | Paulistão (YouTube)
  • 21h00 | Araçatuba x Athletico-PR | Xsports
  • 21h00 | Assisense x Athletic | Paulistão (YouTube)
  • 21h30 | Francana x Cruzeiro | CazéTV

CAMPEONATO SAUDITA

  • 10h10 | Al Khaleej x Damac | Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 12h05 | Al Taawoun x Al Shabab | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Kholood x Al Ittihad | Canal GOAT e sportv

COPA AFRICANA DE NAÇÕES

  • 13h00 | Mali x Senegal | Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h00 | Camarões x Marrocos | Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund | CazéTV, sportv e OneFootball

COPA DA INGLATERRA

  • 16h30 | Wrexham x Nottingham Forest | ESPN e Disney+
  • 16h30 | Preston x Wigan | Disney+
  • 16h30 | MK Dons x Oxford United | Disney+
  • 16h30 | Port Vale x Fleetwood Town | Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h00 | Getafe x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 18h30 | Retrô x Vitória-PE | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 20h30 | Náutico x Maguary | Canal GOAT

CAMPEONATO COLOMBIANO

  • 20h00 | Independiente Santa Fe x Deportivo Táchira | Disney+

CAMPEONATO MEXICANO FEMININO

  • 22h00 | Atlético San Luis x Pumas | Disney+
