Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-Ceará, Galeano é anunciado por clube da Série A que disputará a Libertadores

Atacante paraguaio se destacou pelo Vozão em 2025, mas opção de compra não foi exercida após rebaixamento

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Galeano, novo reforço do Mirassol
Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

O atacante paraguaio Antonio Galeano, um dos destaques do Ceará na temporada 2025, foi anunciado oficialmente pelo Mirassol na tarde desta quinta-feira (8). O jogador estava emprestado ao Ceará em contrato com opção de compra, mas que não foi exercida por conta do rebaixamento do Vovô para a Série B do Brasileirão.

“GALEANO É DO LEÃO! O atacante tem passagens pelo futebol sulamericano por: Nacional do Uruguai e Cerro Porteño do Paraguai! O paraguaio de 25 anos estava no Ceará e também já jogou pelo São Paulo! ¡Vamos juntos, mi delantero!”, disse o clube em publicação em seu perfil nas redes sociais.

Pelo Mirassol, Galeano terá como principais missões disputar a Série A do Brasileirão, competição em que o time paulista teve grande sucesso na temporada 2025, e também a Libertadores. Esta será inclusive a primeira vez que o Leão disputará o torneio internacional, entrando já na fase de grupos.

Galeano tem 25 anos e defendeu o Ceará ao longo da temporada 2025. Com a camisa alvinegra, ele somou 12 gols e quatro assistências, sendo um dos principais jogadores do time comandado pelo técnico Léo Condé.

Assuntos Relacionados
Montagem de fotos de Lucas Gazal e Allanzinho, com a camisa do Fortaleza

Jogada

Fortaleza acerta permanência de Lucas Gazal e trocará Allanzinho com o Atlético-GO

Leão mantém o zagueiro para 2026 e negociação envolve troca de percentuais entre os clubes

Brenno Rebouças, Fernanda Alves e Daniel Farias Há 52 minutos
Foto de Galeano, novo reforço do Mirassol

Jogada

Ex-Ceará, Galeano é anunciado por clube da Série A que disputará a Libertadores

Atacante paraguaio se destacou pelo Vozão em 2025, mas opção de compra não foi exercida após rebaixamento

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Técnico do Cruzeiro, Tite trava venda Jonathan Jesus; Ceará estava de olho em negociação com o Zenit

Vovô possui 10% dos direitos econômicos do jogador

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de Anthony Edwards, jogador do Minnesota Timberwolves

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (8)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Gérson, Cruzeiro Flamengo Zenit

Jogada

Cruzeiro está próximo de fechar com Gérson, volante do Zenit e ex-Flamengo

Transação será a mais cara da história do futebol brasileiro e volante ainda sonha com Copa do Mundo

Ian Laurindo* Há 2 horas
Foto de Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, e Vini Jr., do Real Madrid

Jogada

Atlético de Madrid x Real Madrid na Supercopa da Espanha: veja onde assistir, horário e escalações

Clássico madrilenho define adversário do Barcelona na final da Supercopa da Espanha

Daniel Farias Há 2 horas