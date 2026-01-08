Ex-Ceará, Galeano é anunciado por clube da Série A que disputará a Libertadores

O atacante paraguaio Antonio Galeano, um dos destaques do Ceará na temporada 2025, foi anunciado oficialmente pelo Mirassol na tarde desta quinta-feira (8). O jogador estava emprestado ao Ceará em contrato com opção de compra, mas que não foi exercida por conta do rebaixamento do Vovô para a Série B do Brasileirão.

“GALEANO É DO LEÃO! O atacante tem passagens pelo futebol sulamericano por: Nacional do Uruguai e Cerro Porteño do Paraguai! O paraguaio de 25 anos estava no Ceará e também já jogou pelo São Paulo! ¡Vamos juntos, mi delantero!”, disse o clube em publicação em seu perfil nas redes sociais.

Pelo Mirassol, Galeano terá como principais missões disputar a Série A do Brasileirão, competição em que o time paulista teve grande sucesso na temporada 2025, e também a Libertadores. Esta será inclusive a primeira vez que o Leão disputará o torneio internacional, entrando já na fase de grupos.

Galeano tem 25 anos e defendeu o Ceará ao longo da temporada 2025. Com a camisa alvinegra, ele somou 12 gols e quatro assistências, sendo um dos principais jogadores do time comandado pelo técnico Léo Condé.