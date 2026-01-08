Diário do Nordeste
Rafinha celebra gol e assistência em vitória em estreia do Floresta no Campeonato Cearense

Atacante abriu o placar e ainda deu a assistência para o segundo gol do Verdão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:35)
Jogada
Legenda: Rafinha fez um gol e deu uma assistência na estreia do Cearense
Foto: Baggio Rodrigues

O atacante Rafinha foi o grande destaque do Floresta na estreia do time no Campeonato Cearense. Em sua primeira partida pelo Verdão da Vila, o atacante fez um gol, deu uma assistência e comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Tirol.

Feliz com seu desempenho, Rafinha celebrou a estreia e destacou a importância de começar a competição já balançando as redes e ajudando o time a conquistar os três pontos.

“Quero agradecer a Deus e à minha família também, que está longe. Estou muito feliz pelo gol e pela estreia. Começar com vitória e fazendo gol é muito importante para ajudar a equipe. Nosso time está começando agora ainda. Claro que estamos nos conhecendo, mas sei que seguimos no caminho certo”, disse.

Floresta recebe o Ceará

Rafinha também fez uma projeção para a sequência do Estadual. Neste sábado (10), o Floresta já volta aos gramados em busca de mais uma vitória na competição. A equipe encara o Ceará às 16h30, no estádio Domingão.

“Temos que continuar trabalhando, com os pés no chão, para que a gente possa colher coisas boas. Agora é descansar, porque daqui dois dias já tem outro jogo. Então temos que nos preparar bem para que a gente esteja pronto para a próxima partida”, completou o atacante.

