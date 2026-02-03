Maranguape vence Tirol e fica a um empate de garantir permanência no Cearense

O Maranguape venceu o Tirol por 3 a 2 em jogo tenso na noite desta terça-feira (3). Com o resultado, o Gavião da Serra assumiu a liderança do Quadrangular de Descenso, com 4 pontos e ficou a um empate de garantir vaga na Série A do Campeonato Cearense de 2027.

Jogando em casa, no Estádio Moraisão, o Maranguape chegou a abrir três gols de diferença, marcados por Clodô e Hulk (duas vezes). O Tirol descontou com Diego e Wilkson em cobrança de pênalti. A partida terminou com o time serrano com um homem a menos. Eudes foi expulso no minuto final do jogo.

Foi a segunda vitória do Gavião da Serra no campeonato e a segunda sobre o Tirol. O centroavante do time alviverde, Felipe Hulk, chegou a três gols e é o vice-artilheiro da competição.

O Maranguape agora enfrenta o Quixadá, fora de casa, na última rodada. Já o Tirol vai encarar o Maracanã, que ainda enfrenta o Quixadá nesta quarta-feira (4) pela 2ª rodada do quadrangular.