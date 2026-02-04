Manchester City x Newcastle na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na Carabao Cup em partida transmitida ao vivo no Brasil
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:04)
Manchester City e Newcastle se enfrentam nesta quarta-feira (4) na Copa da Liga Inglesa, em partida válida pela partida de volta da semifinal. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City: Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e Aït-Nouri; Rodri, Reijnders e Bernardo Silva; Foden, Haaland e Semenyo. Técnico: Pep Guardiola.
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Burn (Botman) e Hall; Willock, Tonali e Ramsey; Barnes, Woltemade e Gordon. Técnico: Eddie Howe.
MANCHESTER CITY X NEWCASTLE | FICHA TÉCNICA
- Competição: semifinal da Copa da Liga Inglesa
- Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
- Data: 04/02/2026 (quarta-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
