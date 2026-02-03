Diário do Nordeste
Reestruturação, SAF planejada e mercado cauteloso: Bruno Acioli explica estratégia para 2026

Tricolor volta a campo neste domingo, para o Clássico-Rei

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:43)
Jogada
Legenda: Bruno Acioli, vice-presidente da SAF do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Bruno Acioli, vice-presidente do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza, avaliou o momento do clube, que passa por reestruturação dentro e fora de campo. O profissional também destacou o modelo da SAF do clube, a pressão para contratação no mercado da bola e pede o apoio da torcida.

SAF DO FORTALEZA

“As primeiras SAFs do Brasil nasceram da necessidade dos clubes que estavam praticamente falidos. Estavam com necessidade de capital muito grande e não tinham onde encontrar esse capital. Por isso nasceram de uma forma diferente. A SAF do Fortaleza, digamos assim, é uma SAF planejada”, ressaltou em entrevista ao canal de Youtube do clube.

“Ela foi criada para formar uma estrutura profissional, essa é a grande vantagem. Mesmo com o rebaixamento, conseguimos manter os profissionais trabalhando no clube. A gente não tem contratações por indicações políticas, por empresários... A grande vantagem é a estrutura que se forma, pois já montamos a estrutura necessária para essa engrenagem rodar perfeitamente”, completou. 

MERCADO DA BOLA

“É um momento de cuidado, de reconstrução, de redirecionamento de caminhos. A gente sabe que a torcida tem uma necessidade de respostas mais imediatas. Só que a margem de erro, no momento, é bem pequena. Então, é natural que algumas ações demorem um pouco mais. Especialmente no futebol, existe um anseio grande por contratações de posições que estamos carentes no elenco”, afirmou.

“Mas a gente priorizou as saídas dos jogadores. Como eu ia trazer folha nova, novas despesas, sem conseguir tirar aqueles jogadores que não iam ser aproveitados, seja por motivos técnicos ou de custo mesmo, que a gente não conseguia manter? Não existe pedir paciência para a torcida. Mas existe um trabalho sendo feito, bem estruturado, para que esse clube mantenha-se viável. O nosso objetivo, em 2026, é que a gente, no final do ano, consiga a cereja do bolo que é o acesso à Série A. No meio do caminho, lógico, vamos disputar os títulos da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense”, explicou.

APOIO DA TORCIDA

“Quero deixar claro para o torcedor que a gente tem trabalhado bastante. O Pedro Martins chegou muito recentemente, trabalha de manhã, de tarde e de noite. A gente conversa com ele várias vezes ao dia. É chamar o torcedor realmente para perto. O torcedor é paixão, tem direito de cobrar. É o papel dele. E a gente tem que ser cobrado e tem que respeitar isso. Entendam e peço a confiança, que o trabalho está sendo feito”, finalizou.

O Fortaleza volta a campo no domingo (8), quando enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei de 2026. As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

