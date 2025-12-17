Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso entra na mira de gigante argentino

O Racing, da Argentina, tem interesse na contratação do lateral-direito Eros Mancuso, do Fortaleza. A informação foi inicialmente veiculada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Jogada.



O Jogada ainda apurou que o lateral argentino agrada ao departamento de mercado do time de Avellaneda e tem o aval do técnico Gustavo Costas para a sua contratação.



No futebol argentino, o atleta de 26 anos já vestiu a camisa do Boca Juniors e do Estudiantes.

