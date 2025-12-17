Diário do Nordeste
Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso entra na mira de gigante argentino

No futebol argentino, o atleta de 26 anos já vestiu a camisa de Boca Juniors e Estudiantes

Escrito por
Fernanda Alves* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:12)
Jogada
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Racing, da Argentina, tem interesse na contratação do lateral-direito Eros Mancuso, do Fortaleza. A informação foi inicialmente veiculada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Jogada.

O Jogada ainda apurou que o lateral argentino agrada ao departamento de mercado do time de Avellaneda e tem o aval do técnico Gustavo Costas para a sua contratação.

No futebol argentino, o atleta de 26 anos já vestiu a camisa do Boca Juniors e do Estudiantes. 
 

