Ginasta Rebeca Andrade é indicada ao prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte"

A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, foi indicada ao prêmio Laureus World Sports Awards, conhecido como o "Oscar do Esporte", na categoria Retorno do Ano. A 25ª edição do evento será realizada em Madri, na Espanha, no dia 21 de abril.

A categoria Retorno do Ano é dada aos atletas que superaram obstáculos para conseguir competir e que alcançaram resultados expressivos na sua modalidade. Rebeca, antes de conquistar medalhas em Tóquio e em Paris, superou oito lesões, sendo três no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito, tendo que passar por cirurgia em todas elas.

A ginasta levou quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Na capital francesa, a brasileira levou pratas no salto e no individual geral, branzo por equipes e ouro no solo, vencendo a grande rival Simone Biles e também Jordan Chiles, sendo reverenciada pelas duas norte-americanas no palco. Em Tóquio, foram mais duas medalhas, totalizando seis medalhas olímpicas.

Confira os indicados à categoria Retorno do Ano:

Rebeca Andrade (Brasil): Ginástica

Caeleb Dressel (EUA): Natação

Lara Gut-Behrami (Suíça): Esqui alpino

Marc Márquez (Espanha): Motociclismo

Rishabh Pant (Índia): Críquete

Ariarne Titmus (Austrália): Natação