Aston Villa vence, mas Donnarumma brilha e garante o PSG nas semifinais da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain sofreu na Inglaterra, perdeu por 3 a 2 para o Aston Villa, nesta terça-feira, no Villa Park, em Birmingham, mas contou com defesas cruciais do goleiro Donnarumma, em três intervenções decisivas, e com a boa vantagem construída na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões para avançar às semifinais com um placar agregado de 5 a 4 em 180 minutos.



O adversário do time comandado por Luis Enrique sairá do confronto entre Arsenal e Real Madrid, que decidem a vaga nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Os ingleses viajam com uma boa vantagem de 3 a 0 no confronto de ida, em Londres.



Nos 30 minutos iniciais da partida, parecia que a vaga do PSG viria de forma tranquila. O técnico do Aston Villa, Unai Emery, havia alertado, na véspera do duelo, que o conjunto francês era favorito para conquistar a Liga dos Campeões, mas, aparentemente, seus comandados não deram ouvidos. Derrotados por 3 a 1 em Paris, os anfitriões bem que pressionaram nos minutos iniciais, mas se descuidaram na defesa diante dos contra-ataques mortais do PSG, especialmente pelas pontas.



Assim, bastaram 10 minutos para Barcola partir em velocidade pelo flanco esquerdo, cruzar na área e ver Hakimi aproveitar a falha do goleiro Dibu Martínez para abrir o placar para os visitantes. O Aston Villa sentiu o golpe, mas se recompôs e levou perigo à meta de Donnarumma com Pau Torres e Rogers. Quando os donos da casa pareciam ter o controle da partida, aos 26 minutos, o PSG voltou a arrancar no contra-ataque, desta vez pela direita, com Dembélé, e Nuno Mendes completou o cruzamento para anotar 2 a 0.



A vantagem agregada de 5 a 1 no marcador deixou o PSG muito confortável no jogo - e também descuidado. Aos 33 minutos, McGinn recebeu o lançamento de Rashford e acionou Tielemans, que finalizou, livre, da esquerda da área - a bola desviou na cabeça de Pacho e entrou. O tento reanimou o time do técnico Unai Emery, que se manteve no campo de ataque em busca do empate.



Com o ânimo renovado, o Aston Villa retornou arrasador do intervalo. O time da casa pressionava, levando perigo à defesa comandada por Marquinhos, e o PSG respondia com lançamentos longos e contragolpes - Dembélé teve um gol anulado por impedimento logo aos 6 minutos. A insistência do conjunto de Birmingham foi recompensada aos 9 minutos, quando McGinn bateu de fora da área e acertou o ângulo esquerdo de Donnarumma, igualando o placar em 2 a 2.



O gol reascendeu as esperanças de classificação do Aston Villa. Dois minutos após o empate, Donnarumma espalmou um tiro certeiro de Rashford e evitou o empate. Na sequência, Rashford invadiu a área pela direita, próximo à linha de fundo, fez fila na defesa e tocou para trás para Konsa empurrar para o canto esquerdo do goleiro italiano e virar o placar: 3 a 1. Diante de uma defesa desarrumada, o camisa 1 do time francês se esticou para afastar a bola cabeceada por Tielemans, à queima-roupa, e impedir o quarto gol dos mandantes - e o empate por 5 a 5 no placar agregado -, em menos de 15 minutos jogados na etapa final.



Em busca do gol que poderia levar o confronto para a prorrogação, o campeão europeu de 1982 sufocou o PSG no campo de defesa. Emery aumentou o poder de fogo de sua equipe acionando Ramsey e Asensio, que, aos 24 minutos, saiu cara a cara com Donnarumma, mas bateu em cima do goleiro. Na reta final da partida, porém, os anfitriões esbarraram no cansaço e o PSG equilibrou as ações, levando perigo em saídas em velocidade pela direita, e controlou o ritmo do jogo. No último minuto dos acréscimos, Pacho desviou o chute de Maatsen no canto e garantiu a classificação dos visitantes.