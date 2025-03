Fernando Sobral exalta Ceará na decisão do Estadual e avisa: 'O bicho vai pegar'

O volante Fernando Sobral concedeu entrevista ao fim da partida que classificou o Ceará para a final do Campeonato Cearense, a goleada de 4x0 diante do Maracanã no PV neste domingo (9).

Ele disse estar muito feliz com a classificação do Ceará para a decisão do Estadual e que 'o bicho vai pegar' nas finais contra o Fortaleza.

Muito feliz, a gente cumpriu nosso dever, fizemos bem, por merecer. O jogo foi para mostrar a força da equipe, parabenizar todo mundo que aproveitou a oportunidade hoje. Descansar, pois temos decisão no meio da semana, e como vocês estão ouvindo aí, no fim de semana, o bicho vai pegar.

Para Sobral, a expectativa para a decisão é a melhor possível pela campanha realizada. Em 7 jogos no Cearense, o Vovô ganhou todos.

"A expectativa é a melhor possível. Foi um grande passo, ao conseguirmos o objetivo de chegar na final do Cearense. Agora é descansar, renovar as energias para que possamos concluir nosso objetivo final no Campeonato Cearense, para fazer o torcedor feliz. Vamos com os pés no chão e ainda tem coisa ainda pela frente".