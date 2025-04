Sport x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pela sexta rodada do Brasileirão, o Fortaleza enfrenta o Sport neste sábado (26), às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. É o segundo duelo entre as equipes em 2025. No primeiro, pela Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço levou a melhor por 2 a 0, também fora de casa.

O Fortaleza vem de um empate contra o Atlético Bucaramanga, pela Libertadores, e foi derrotado pelo Palmeiras na última rodada, jogando na Arena Castelão. Dos últimos dez jogos, o Leão só venceu um, contra o Fluminense, na estreia do Brasileirão. No Brasileirão, o Leão do Pici está na 14ª colocação com cinco pontos. Como visitante, o Laion não vence há sete jogos, sendo a última vez contra o Sport, no dia 4 de fevereiro.

Já o Sport perdeu para o Corinthians por 2 a 1 fora de casa e ocupa a lanterna da Série A, com um ponto. O rubro-negro quer vencer a primeira partida na competição, A equipe passa por problemas na defesa, que é a terceira mais vazada da competição, com oito gols sofridos em cinco jogos na competição.

No retrospecto, as equipes se encontraram em 35 jogos, com 11 vitórias do Fortaleza, 11 empates e 13 triunfos do Sport. Jogando na Ilha do Retiro, foram 19 duelos. O Leão da Ilha venceu 12 vezes, o Leão do Pici levou a melhor em três partidas e quatro empates.

COMO CHEGA O SPORT

O técnico Pepa terá um desfalque por suspensão, que é o volante Rivera, por ter sofrido o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. Quem deve substituí-lo é o Zé Lucas. Um atleta considerado dúvida é o meio-campista Sérgio Oliveira, sentindo desconforto na coxa, que tirou o atleta da partida contra o Bragantino.

Por outro lado, há quatro retornos para o elenco. Os laterais-esquerdos Igor Cariús e Dalbert, e o atacante Pablo voltam recuperados de lesão. Já o lateral-direito Matheus Alexandre volta após cumprir suspensão no último jogo.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O elenco chegou a Recife na madrugada dessa sexta-feira (25). O grupo retornou ao Brasil após enfrentar o Atlético Bucaramanga na Colômbia. Para a partida, Juan Pablo Vojvoda terá que quebrar a cabeça mais uma vez, já que ele viajou com 26 atletas e dois já não estão mais à disposição. O zagueiro David Luiz entrou no protocolo de concussão na última partida, já retornou a Fortaleza e é ausência confirmada. Já o meia Martínez um desconforto muscular na coxa esquerda e foi inserido no boletim médico do último jogo.

Além deles, há mais cinco ausências: Brítez (zagueiro), com uma entorse no tornozelo esquerdo; Marinho (atacante), com um edema muscular no adutor da coxa direita; Moisés (atacante), tratando um edema no músculo posterior da coxa esquerda; Pochettino (meia), em transição após tendinite no quadril esquerdo e Rodrigo (volante), que está em preparação do condicionamento físico.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Du Queiroz e Lucas Lima; Barletta, Lenny Lobato e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha; Eros Mancuso, Lucas Sasha, Rossetto, Pol Fernández, Diogo Barbosa; Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SPORT X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 6ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

Data: 26/04/2025 (sábado)

Horário: 20h (de Brasília)



Arbitragem:

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR2: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)