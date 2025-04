Ceará tem retornos de Bahia e Mugni para duelo contra o Vasco; veja boletim médico

O Ceará entra em campo diante do Vasco com três baixas. O departamento médico do clube divulgou novo boletim nesta terça-feira (15). Os atacantes Bruno Tubarão e Pedro Henrique, além do lateral-esquerdo Nícolas, seguem em tratamento.

Bruno está em fase inicial de transição, enquanto Pedro Henrique já está na etapa final. Nícolas faz tratamento fisioterápico por causa de lesão no músculo adutor da coxa direita.

O time comandado por Condé, no entanto, tem os retornos do lateral Matheus Bahia e do meio-campista Lucas Mugni. Os dois já recuperados.

O Ceará enfrenta o Vasco a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.