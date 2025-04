Lucero reconhece má fase do Fortaleza, que chega a um mês sem vitórias

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Retrô na Arena Pernambuco nesta terça-feira (29), em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em mais uma partida abaixo, o Tricolor fez péssimo primeiro tempo e viu o adversário abrir o placar. Já no segundo, o time comandado por Vojvoda empatou o jogo aos 43 minutos com Lucero. O atacante argentino não marcava há um mês, quando também foi, a última vitória do time cearense.

'Feliz por voltar a marcar. É muito importante para um camisa 9 marcar. Fizemos um primeiro tempo ruim e temos que reconhecer que não fomos bem. Temos um bom elenco, somos um grande time e temos que fazer um melhor jogo e ser melhor lá na frente. Por isso, temos que continuar trabalhando porque temos bons jogadores, uma boa torcida, boa diretoria e temos tudo para continuar trabalhando (para melhorar).' Lucero Autor do gol do Fortaleza na partida

Com o resultado, o Fortaleza completa um mês sem vitória, tendo sido a última na estreia do Campeonato Brasileiro, quando venceu o Fluminense por 2 a 0 na Arena Castelão com gols de Lucero e Tinga.

O Leão volta a campo nesta sexta-feira (2), às 21h30, no Morumbis, contra a equipe do São Paulo, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Já a partida de volta do confronto contra o Retrô está marcada para 21/05, em jogo que o Tricolor será mandante, que quem vencer se classifica para a próxima fase da competição.

Legenda: Lucero, autor do gol de empate do Leão, não marcava há mais de um mês. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC