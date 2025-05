Idoso morre atropelado por filho de prefeito em estrada de Aurora, no Interior do Ceará

Um idoso de 74 anos morreu na manhã desse domingo (4) após ser atropelado em um trecho da rodovia estadual CE-153, em Aurora, no Interior do Ceará. Francisco Carneiro de Araújo, conhecido na região como "Chico de Matias", fazia sua caminhada matinal de rotina do outro lado da linha de bordo obrigatória — no local, asfaltado em 2023, não há acostamento — quando foi surpreendido por um veículo que, segundo testemunhas, trafegava em "zigue-zague".

"Falaram que ele [Francisco] foi arremessado mais de 100 metros", relatou ao Diário do Nordeste o filho da vítima, o fotógrafo Jucivan Moreira, 27. Segundo ele, o impacto da colisão foi tão forte que o corpo do pai chegou a ser decapitado.

Nem um adeus foi possível, [o velório] teve de ser com caixão fechado". Jucivan Moreira Filho da vítima

O atropelamento foi causado pelo filho do prefeito de Aurora, Marcones Tavares de Luna. Testemunhas apontam que o motorista estava embriagado e não prestou socorro à vítima. "Não prestou socorro, saiu do carro tirando onda, dando risada, estava altamente alcoolizado e drogado", indignou-se Jucivan.

Veja também Segurança Superlotação, tortura e falta de oportunidade: programa quer acabar com violações em presídios do CE Segurança Após morte de irmãs, Vila do Mar tem protesto com barricadas de fogo e suspensão de linhas de ônibus Segurança PMs derrubam motos e xingam moradores do Vicente Pinzon durante ocorrência; veja vídeo

Motorista se apresentará à Polícia

A defesa de Marcones Tavares Filho afirmou que ele se apresentará espontaneamente à Polícia ainda nesta segunda-feira (5). Ele negou que ingeriu bebida alcoólica e disse que, na ocasião, dava uma carona para um amigo. Além disso, justificou que não prestou socorro porque foi para o hospital tratar "escoriações e contusão na cabeça".

O veículo envolvido na colisão, segundo a família de Francisco, era alugado e servia para atender a demandas da Prefeitura. O Diário do Nordeste apurou que o carro, um Toyota Corolla Cross, pertence à empresa Ágil Transporte e Logística LTDA, especializada em transporte rodoviário de cargas fracionadas e encomendas expressas.

Legenda: Familiares registraram em vídeo que o veículo envolvido no acidente foi violado por homens que retiraram objetos de dentro antes de a Polícia chegar. Defesa do motorista diz desconhecer este fato Foto: Arquivo Pessoal

A defesa de Marcones, porém, sustenta que o automóvel é "particular" e pertence ao prefeito. Questionada pela reportagem sobre o registro de propriedade do bem, os advogados disseram que "houve uma aquisição recente" da empresa por parte de Marcones: "Houve uma aquisição recente por parte do pai, do meu cliente, a essa empresa, e já existe toda a tramitação administrativa para fazer a mudança, mas o carro era do proprietário, do pai, não dele [Marcones Filho] e muito menos vinculado à Prefeitura".

Sobre o que teria motivado o acidente, a defesa argumenta que a via está "recém-pavimentada" e que, por isso, pessoas que habitualmente caminhavam pelo local não teriam absorvido a mudança e continuariam a transitar no meio da faixa de rodagem. "O acidente se deu em um local de curva. A vítima estava no centro da pista", sustentou.

Veja também Segurança Vingança e disputa: o que se sabe sobre a morte de influencers e tentativa de chacina em Fortaleza Segurança Mãe e padrasto são presos em Fortaleza por suspeita de maus-tratos contra um bebê

Defesa alega que veículo respeitava o limite da via

Embora a família ressalte que o impacto da colisão foi tão grande que destruiu a parte frontal do veículo e arremessou a vítima para longe, a defesa do motorista diz que compareceu ao local e "não identificou sinal de que a vítima foi arrastada".

Os advogados também afirmam que o veículo trafegava "respeitando o limite da via". "A defesa nega que Marcondes Filho esteve em vaquejada, compreende a gravidade do acidente, bem como lamenta e externa condolências aos familiares e amigos", completaram, sem que a reportagem tivesse questionado sobre onde o motorista estava antes.

Legenda: O veículo ficou com a parte frontal destruída pela colisão Foto: Arquivo Pessoal

Segundo os filhos de Francisco, nenhum tipo de assistência foi oferecido à família. "Assistência zero, nenhum apoio, nenhuma foto de luto [na rede social da Prefeitura]. Meu pai era um dos eleitores mais fortes dele [Marcones Tavares]. Sempre ajudou, chamou para almoçar", lamentou Jucivan. "Falei com ele sábado, liguei, estava alegre, satisfeito. E foi arremessado. Isso acabou com a nossa vida", completou o enlutado.

Veja também Segurança Dois homens suspeitos de roubo são mortos em confronto com a PM em Morada Nova

Polícia trata o caso como 'morte acidental'

O caso é tratado pela Delegacia Seccional de Juazeiro do Norte como "morte acidental no trânsito".

O Diário do Nordeste questionou a SSPDS sobre diversas lacunas da investigação, como, por exemplo, se o principal suspeito do atropelamento já havia sido ouvido pela Polícia, se o caso era tratado como suspeita de homicídio culposo — devido à possibilidade de ingestão alcoólica pelo motorista —, se a perícia conseguiu constatar a velocidade que o veículo empregava no momento da colisão, se o automóvel pertencia à frota oficial da Prefeitura e por que a assistência demorou para chegar ao local do acidente — segundo a família da vítima, levou quase quatro horas para que alguma autoridade de segurança aparecesse.

A pasta, no entanto, não respondeu a nenhuma das perguntas.