Mãe e padrasto são presos em Fortaleza por suspeita de maus-tratos contra um bebê

Um casal foi preso pela Polícia Militar por suspeita de maus-tratos contra um bebê de um ano e seis meses, no bairro Papicu, neste sábado (3). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles foram identificados sendo padrasto e mãe do bebê.

Os suspeitos do crime conduziram a criança até uma unidade hospitalar situada no bairro Papicu. Diante da situação, a equipe da unidade acionou uma composição do 10° Batalhão Policial Militar (10° BPM) que prendeu o casal.

O homem de 25 anos foi autuado por lesão corporal e maus-tratos. A mulher de 20 anos foi autuada por maus-tratos.

O casal foi colocado à disposição da Justiça e o caso é investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca).

Segundo a polícia, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Denúncias podem ser realizadas no número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp.

