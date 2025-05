PMs derrubam motos e xingam moradores do Vicente Pinzon durante ocorrência; veja vídeo

Policiais militares foram flagrados em uma ação policial, no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, derrubando motos e xingando moradores, no final da noite do último sábado (3). Em vídeo, quatro agentes de segurança aparecem acompanhados de duas viaturas na rua Manuel Dias Branco. Até um disparo contra um motoqueiro foi registrado na filmagem.

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Militar informou que os agentes de segurança estavam no local para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego.

Assista à ação policial:

"No local, duas equipes do 8º Batalhão dispersaram os presentes após constatarem as denúncias de som alto e consumo de entorpecentes, em um ponto onde frequentemente ocorrem bailes funk, e no qual frequentemente garrafas e pedras são arremessadas contra viaturas policiais", informou a PM, em nota.

Xingamentos e disparo contra moradores

De forma mais grave, com base em vídeo, é possível observar um dos agentes de segurança disparar — o que aparente ser uma arma não letal — contra um motociclista que passava durante ação policial. Motos que estavam em um bar também foram derrubadas pelos agentes de segurança.

Nas imagens, nenhum morador ou cliente do bar vai contra a ação dos PMs.

A reportagem questionou a PM sobre as ações dos policiais militares que possam ter danificados os bens dos moradores, além dos insultos proferidos.

Conforme o órgão, foi instaurado um procedimento na Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM) a fim da apuração dos fatos. A divisão policial trata dos inquéritos policiais militares e sindicâncias interna corporis — questões ou atos que são do âmbito interno e de competência do próprio do órgão.