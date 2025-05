Polícia captura trio suspeito de assassinar mulher dentro de ônibus em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) capturou três pessoas em flagrante, sendo dois adolescentes e um adulto, por suspeita de participação no assassinato de uma mulher dentro de um ônibus na avenida Sargento Hermínio, no bairro Monte Castelo. O crime aconteceu nessa sexta-feira (2).

O trio foi detido neste domingo (4), em um imóvel na região do Pecém, na cidade de São Gonçalo do Amarante, após dois dias de diligências policiais. As investigações apontam que o crime foi motivado por uma desavença entre os envolvidos.

A vítima, uma mulher de 37 anos, tinha antecedentes criminais pelos crimes de lesão corporal, roubo a pessoa e furtos, e foi morta por disparos de armas de fogo. Câmeras do circuito interno do ônibus registraram o ataque. As bicicletas utilizadas no crime e roupas foram apreendidas em seguida.

Um inquérito foi instaurado pela 4ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da PCCE, que contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) nas capturas.

Os suspeitos são:

Um adolescente com 15 anos, apontado como executor, que possui atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas;

Um adolescente com 17 anos, apontado como executor;

Um homem de 32 anos, apontado como mandante, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.

Eles foram levados à Delegacia de Caucaia, unidade plantonista da PCCE. No local, um ato infracional análogo ao crime de homicídio e organização criminosa foi lavrado em desfavor dos adolescentes. Já o adulto foi autuado em flagrante por homicídio, organização criminosa e corrupção de menor. A investigação segue em andamento.