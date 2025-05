Tema do Met Gala 2025 celebra a identidade negra; veja horário e onde assistir ao evento

Marcado para a noite desta segunda-feira (5), em Nova York, o Met Gala 2025 promete ser uma edição histórica. O evento que celebra a moda contemporânea e a arte terá como destaque o dandismo negro, com o tema "Superfine: Tailoring Black Style".

A festa, que acontece anualmente, tem como objetivo arrecadar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art e marca o início de exposição com o mesmo nome, que abrirá para visitação no dia 10 de maio.

Celebridades desfilarão na famosa escadaria do museu antes de visitar a exposição e confraternizar em um jantar. Os ingressos individuais custam cerca de 75 mil dólares e focam na arrecadação para o museu. Em 2023, estimativas indicam que foram quase 22 milhões de dólares arrecadados, segundo a CNN.

O site indica que os coanfitriões do evento são o ator Colman Domingo, o piloto Lewis Hamilton, o rapper A$AP Rocky e o músico, produtor e diretor criativo da linha masculina da Louis Vuitton, Pharrell Williams. Eles estarão ao lado da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, e do coanfitrião honorário, LeBron James.

Veja também Elaine Quinderé Você já ouviu falar no dandismo negro? Zoeira Após show histórico, Lady Gaga agradece público brasileiro: 'Jamais esquecerei esse momento'

O que é dandismo negro?

O tema deste ano do evento é um estilo, mas, também, uma afirmação política, conforme definiu a colunista Elaine Quinderé, comunicadora e consultora de imagem e estilo, em texto publicado no Diário do Nordeste nesse domingo (4).

O dândi negro é aquele homem que se vestia com elegância e sofisticação, afirmando o poder da presença negra em tempos colonialistas. O visual refinado e elegante era um grito de resistência, identidade e reinvenção, segundo Elaine.

No Met Gala 2025, os convidados deverão explorar a vestimenta masculina negra, e espera-se que desfilem autenticidade e ousadia no famoso tapete vermelho.

Segundo a CNN, o tema do evento é escolhido pelo curador-chefe do instituto, Andrew Bolton. Monica Miller, professora e chefe do Departamento de Estudos Africanos da Barnard College, será a curadora convidada deste ano.

Entre os nomes esperados para a edição desta noite, estão Rihanna, Simone Biles, Regina King, Usher e Stevie Wonder.

Onde assistir ao tapete vermelho do Met Gala?

A transmissão do tapete vermelho da festa será feita pelo Youtube da revista Vogue, a partir das 19 horas (pelo horário de Brasília).