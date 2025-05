Após show histórico, Lady Gaga agradece público brasileiro: 'Jamais esquecerei esse momento'

Depois de uma noite marcada pela emoção de um show histórico, que levou cerca de 2,1 milhões de pessoas para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a cantora Lady Gaga agradeceu, nas redes sociais, o carinho e dedicação dos fãs brasileiros.

Em um texto publicado no Instagram, Gaga disse que a multidão – que é considerada o recorde para uma artista mulher em toda a história da música – a deixou sem fôlego.

"A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me tirou o fôlego. O coração de vocês brilha tanto, a cultura de vocês é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês", completou.

Em pouco menos de 1h da postagem de agradecimento, mais de 1 milhão de curtidas.

Recorde de público

Cerca de 2,1 milhão de pessoas estavam na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (3), para prestigiar o espetáculo de Lady Gaga. O número, divulgado pela Riotur, superou o do público do show de Madonna no ano passado, ocorrido no mesmo lugar – à época, estiveram presentes 1,6 milhão de pessoas.

Show ocorreu após hiato de 13 anos

De volta ao Brasil após 13 anos, Gaga trouxe para o País a turnê do disco recém-lançado, Mayhem . O show foi dividido em cinco atos, em um cenário que remeteu a uma peça teatral.

Em um dos momentos mais emocionantes do espetáculo, a estrela pop leu um discurso para agradecer ao público brasileiro por esperá-la tanto tempo. Isso porque, em 2017, a cantora precisou cancelar sua participação no Rock in Rio devido a fortes dores causadas pela fibromialgia.

Leia o texto na íntegra:

"Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show de ontem à noite – o orgulho e a alegria absolutos que senti cantando para o povo brasileiro. A visão da multidão durante minhas músicas de abertura me tirou o fôlego. O coração de vocês brilha tanto, a cultura de vocês é tão vibrante e especial, espero que saibam o quanto sou grata por ter compartilhado este momento histórico com vocês.

Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vieram me ver cantar, a maior multidão para qualquer mulher na história. Eu gostaria de poder compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro – sei que não posso, mas posso dizer o seguinte – se você se perder, pode encontrar o caminho de volta se acreditar em si mesma e se esforçar.

Você pode recuperar sua dignidade se dedicar sua paixão e seu talento e se se desafiar a ir além — você pode se reerguer, mesmo que leve algum tempo. Obrigada, Rio, por esperar minha volta. Obrigada, 'little monsters', do mundo todo. Eu amo vocês. Jamais esquecerei esse momento.

Patas para cima, 'little monsters'. Obrigada. Com amor, Mother Monster."