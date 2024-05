Com 1,6 milhão de pessoas, Madonna supera recorde de público dos Rolling Stones em 2006

O show da Madonna da "Celebration Tour", em comemoração aos 40 anos de carreira, recebeu 1,6 milhão de pessoas na noite de sábado (4), em Copacabana, conforme a estimativa divulgada pela Empresa de Turismo do Rio de Janeiro (RioTur). O público superou o do grupo Rolling Stones com a apresentação da turnê "A Bigger Bang", em 2006, quando compareceram entre 1,2 e 1,5 milhão de pessoas.

O público recorde no show de Madonna alterou a dinâmica turística da cidade e fez com que o tradicional período de baixa estação tivesse inflação no preço da hospedagem e fortalecimento do comércio.

Para a apresentação da cantora, o megaespetáculo exigiu uma estratégia para montagem da estrutura, policiamento com 3,2 mil agentes e até uso de drones com reconhecimento facial. Com a experiência, os gestores públicos esperam agitar outros períodos para reunir mais turistas na cidade.

Por causa do evento com Madonna, a Capital estava num cenário parecido com o Réveillon. A população passou a chamar o bairro Copacabana de "CopaMadonna" devido ao evento histórico que levou uma multidão fantasiada às ruas em referência à artista.

Como foi o show de Madonna

O último show da "The Celebration Tour" começou com atraso, às 22h36. Apesar disso, o público não desanimou. Com esquetes retratando os 40 anos de carreira da artista, a noite contou um beijão da americana em uma bailarina, uma homenagem ao Brasil ao lado de Pabllo Vittar e a participação dos herdeiros da rainha do pop.

No início, logo na entrada da mestre de cerimônias do show da americana, o público foi ao delírio com o bom o humor de Bob The Drag. Após rezar com a grande equipe técnica e de bailarinos no backstage, Madonna entrou no palco ao som de "Nothing Really Matters".

Além de cantar, ele interpretou memórias afetivas de situações que passou no mercado musical americano. Logo nas primeiras canções, ao falar diretamente com o público brasileiro, Madonna disparou: "Finalmente conseguimos chegar ao Rio". Em seguida, ela ressaltou: "Lembrem-se das suas origens. Lembrem do passado, do presente e do que ainda vai vir".