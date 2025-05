William Bonner pede desculpas a colega da CNN após cobertura do conclave: 'Barulho involuntário'

Após dias de cobertura no Vaticano devido ao conclave que elegeu Leão XIV como o novo papa, William Bonner pediu desculpas publicamente a uma colega jornalista que também trabalhava no evento.

Erin Burnett, jornalista norte-americana da CNN, ficou ao lado da equipe da Globo durante parte das transmissões.

"Bom momento para pedir desculpas à equipe da nossa vizinha, @erinburnettoutfront, pelo barulho involuntário que produzimos nos momentos mais agitados do nosso trabalho. Mas a missão está cumprida. Pra eles e pra nós", publicou o apresentador do Jornal Nacional nas redes sociais nesse sábado (10).

Ele também destacou que a equipe da Globo foi a última a deixar a estrutura metálica serviu de estúdio durante o conclave e que, na despedida com Erin Burnett, ambos disseram: “Vida longa ao Papa Leão XIV.”

Novo papa

Na última quinta-feira (8), Robert Francis Prevost tornou-se Leão XIV, novo representante máximo da Igreja Católica após falecimento de Papa Francisco. Nesse sábado (10), ele fez a primeira visita fora dos muros do Vaticano, explicou a escolha do nome papal e visitou o túmulo do papa que o antecedeu.

A escolha do nome adotado por Robert é em virtude de Leão XIII (1878-1903). Os relatos foram dados a cardeais do mundo inteiro por Leão XIV como forma de homenagear o antigo pontífice, reconhecido pela preocupação com problemas sociais da sua época.

"São várias as razões, mas a principal é porque o papa Leão XIII, com a histórica encíclica 'Rerum Novarum', abordou a questão social no contexto da primeira grande Revolução Industrial", disse Leão XIV.