Em visita ao túmulo de Francisco, Papa Leão XIV explica escolha do nome papal

O papa Leão XIV fez a primeira visita fora dos muros do Vaticano neste sábado (10). Em Roma, Sua Santidade explicou ainda a escolha do nome papal e visitou o túmulo de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco (2013-2025).

A escolha do novo papa é em virtude de Leão XIII (1878-1903). Os relatos foram dados a cardeais do mundo inteiro por Leão XIV como forma de homenagear o antigo pontífice, reconhecido pela preocupação com problemas sociais da sua época.

Conforme a Folha de S. Paulo, outra hipótese era de que fosse uma homenagem a Frei Leão, braço-direito de São Francisco de Assis, o que seria considerada uma referência ao legado de continuidade de Leão XIV com o seu antecessor.

"São várias as razões, mas a principal é porque o papa Leão XIII, com a histórica encíclica 'Rerum Novarum', abordou a questão social no contexto da primeira grande Revolução Industrial", disse Leão XIV.

A encíclica é uma das bases da doutrina social da Igreja Católica, e condena a exploração da classe operária do fim do século XIX. Apesar disso, rechaça a adoção do socialismo.

Inteligência artificial pode ser um novo risco aos católicos

No discurso deste sábado, Leão XIV fez uma espécie de paralelo com as questões do fim do século XIX com a ameaça das inteligências artificiais (IAs) aos empregos dos católicos em todo o mundo.

"Hoje, a Igreja oferece a todos a riqueza de sua doutrina social para responder a outra revolução industrial e aos desenvolvimentos da IA, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho", pontuou.