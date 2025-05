Extrema direita dos EUA critica escolha do papa Leão XIV e chama pontífice de 'marxista'

"Woke" e "totalmente marxista assim como Francisco". Pouco tempo após o cardeal estadunidense Robert Francis Prevost ser escolhido como o papa Leão XIV políticos de extrema-direita dos EUA começaram a fazer críticas negativas do pontífice.

Leão XIV é visto com alto grau de rejeição pelos setores ultraconservadores do país, conforme informações do jornal O Globo, principalmente pelos posicionamentos do novo papa a favor da imigração, contrários aos de Donald Trump, atual presidente do país.

Colaboradora próxima de Trump e influente entre os setores ultraconservadores ligados ao presidente, Laura Loomer disse que o novo papa "defende as fronteiras abertas" e é "bruto".

"Não preciso ser católica para ver isso com meus próprios olhos. Não há nada para comemorar. O que eles querem fazer? Chorar e se vangloriar de um papa que apoia a migração em massa e a abertura das fronteiras? Aqui está o novo 'papa incrível' deles. Um marxista completo como Francisco. Os católicos não têm nada de bom para esperar. Apenas mais um fantoche marxista do Vaticano", disparou.

Ela ainda voltou a criticar Leão XIV nas redes sociais: "Quem se importa se o papa é americano? Estou focada em fechar a fronteira e expulsar os imigrantes ilegais. O novo papa acha isso 'racista'. Talvez ele reze pelas vítimas dos imigrantes ilegais".

Imigração segue sendo um incômodo

Prevost foi nomeado cardeal por Francisco em novembro de 2023 e ocupava uma posição-chave dentro do Vaticano, mas não era o favorito ao cargo mais alto da Igreja. Um dos principais periódicos da extrema-direita estadunidense, o Federalist publicou um artigo falando do agora papa.

Intitulado "Leia as visões de extrema-esquerda do novo papa sobre imigração, clima, Covid e relações raciais", o periódico ataca Leão XIV, que nasceu em Chicago, mas teve vida eclesiástica de quase 20 anos de atuação no Peru, na América do Sul.

"Talvez o mais preocupante seja a posição de Leão XIV sobre a imigração, já que ele parece ser a favor de fronteiras abertas e já publicou mensagens contra os controles de fronteira no passado", disse o periódico.

Um dos principais nomes anteriormente aliados a Donald Trump, mas com forte influência na extrema-direita, Steve Bannon fez considerações sobre o "progressista" Prevost.

"É um dos azarões, e acho que, infelizmente, é um progressista. É um dos mais próximos de Francisco ideologicamente. Ele também tem uma experiência tremenda na América Latina, e é por isso que é um dos candidatos na lista. É o pior cenário", relatou.