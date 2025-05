Qual será o salário do papa Leão XIV? Entenda como funciona remuneração da Igreja Católica

O papa Leão XIV, eleito para a posição de sumo pontífice da Igreja Católica na quinta-feira (8), não deve receber um salário convencional para exercer o papel de chefe de Estado do Vaticano. Ainda assim, no entanto, uma remuneração será destinada a ele, que deve escolher se acumulará ou não a quantia.

A remuneração fixa não é necessária no caso do papa porque cabe à Igreja Católica a responsabilidade de suprir todas as necessidades do papa. Dessa forma, ele não precisa pagar nada relacionado a moradia, alimentação, transporte ou outros custos, por exemplo.

Apesar disso, segundo a agência italiana Ansa, Leão XIV deve receber uma quantia de 2,1 mil euros, equivalente à cerca de R$ 16,1 mil, mas que não é fixa. O valor também chegou a ser oferecido a Francisco, que negou o salário e optou por não acumular nenhum bem material em vida.

"Quando eu preciso de dinheiro para comprar sapatos ou outra coisa, eu peço. Eu não tenho um salário, mas isso não me preocupa porque eu sei que serei alimentado de graça", chegou a declarar Francisco quando questionado sobre dinheiro.

O Papa Bento XVI, que renunciou ao cargo em 2013, também recebia quantia semelhante, algo em torno de 2,5 mil euros.

Fundo de caridade

Além da quantia simbólica, os papas também possuem um fundo de caridade com o qual podem ajudar os necessitados. Normalmente, ele é utilizado para iniciativas humanitárias e ações sociais promovidas pela Igreja.

A falta de pagamento de um salário ao papa está ligada ao fato de que a missão não está alinhada com interesses financeiros. Para a igreja, as ações do pontífice devem ser de generosidade, serviço e humildade.