Entenda o que diz a 'Profecia dos Papas' que vem a tona após nomeação do novo pontífice

Com o encerramento do Conclave que elegeu Leão XIV como sucessor de Francisco, previsões e teorias da conspiração tomaram conta das redes sociais, com duas principais chamando bastante atenção: a Profecia dos Papas, ligada a São Malaquias, e as previsões do profeta francês Nostradamus.

‘Profecia dos Papas’

Ambas as teorias dão conta de um possível fim da Igreja Católica, com a Profecia dos Papas sendo atribuída a São Malaquias, bispo irlandês, que criou no século XII uma profecia que contém 113 lemas escritos que descrevem todos os chefes da Igreja Católica desde Celestino II, eleito em 1143, até hoje.

Descoberta em 1595, esses escritos termina com o último tópico da profecia, dizendo que o próximo papa será o último dos Santos Padres, se intitulando como ‘Pedro, o Romano’, que “apascentará as ovelhas em meio a muitas tribulações”.

O texto segue: “Passadas estas, será destruída a cidade das sete colinas e o Tremendo Juiz julgará o Seu povo”, o que seria uma alusão ao fim do mundo. A especulação é que o tópico 112 se referia ao Papa Francisco, e que o papa Leão XIV, eleito nesta quinta-feira (8), seria o 113.

Nostradamus

Após a morte do papa Francisco, outra teoria que também voltou a circular com força veio do profeta francês, Nostradamus, que registrou visões para o futuro no livro “Les Prophéties”, publicado em 1555.

Nessas visões de Nostradamus estaria a morte de um papa “muito idoso” em 2025, que seria o ponto de partida para um enfraquecimento da Igreja Católica, e consequente seu fim. Segundo essa previsão, o sucessor desse pontífice seria “um jovem romano de boa idade e pele escura”.

“Com a morte de um Pontífice muito velho / Um romano de boa idade será eleito / Dirão dele que enfraquece sua sede / Mas por muito tempo reinará com atividade mordaz”, diz a previsão.